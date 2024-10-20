Sorunlar Bitmek Bilmiyor: iPhone 16 Serisi Bu Sefer de Aşırı Pil Tüketimi Nedeniyle Şikayetlerin Odağında!

Apple'ın henüz geçtiğimiz ay tanıttığı iPhone 16 serisi, yeni bir sorunla daha karşı karşıya. Kullanıcıların açıklamalarına göre, yeni modeller çalışmadığı zamanlarda bile pillerini hızlı bir şekilde tüketiyor. Detaylar haberde.

Apple, iPhone 16 Serisindeki Aşırı Pil Tüketiminin Sebebini Araştırıyor

Geçtiğimiz ay satışa sunulmasından itibaren pek çok problem ve arıza ile birlikte zaman zaman kullanıcıların başını ağrıtan yeni iPhone 16 serisi, yeni bir şikayetle daha gündeme geldi. Başta Reddit olmak üzere çeşitli sosyal medya platformlarında sesini duyuran kullanıcılar, yeni modellerin aşırı pil tüketimi sorunu yaşadığını dile getirdi. Ortaya atılan iddialara göre iPhone 16 modellerinin şarjları adeta su gibi akıp gidiyor.

Reddit'e konu hakkında açıklamalarda bulunan bir iPhone 16 Pro Max sahibi, telefonunu kullanmamasına rağmen birkaç saat içinde pil seviyesinin %15 ile %20 arasında düştüğünü belirtti. Bir başka kullanıcı ise tam şarjlı iPhone 16 cihazının gece saatleri boyunca pilini tüketerek sabah %18 seviyelerine kadar düştüğünü bildirdi.

Kullanıcıların aktardıkları benzer senaryoları iPhone 14 Pro ile kıyaslamak isteyen bir kullanıcı ise, iPhone 16 sahiplerinin şikayet ettiği kullanım durumlarında iPhone 14 Pro'nun yüzde 100'den yüzde 85 pil seviyesine gerilediğini gözlemlerken, iPhone 16 Pro'nun yüzde 58 seviyesine kadar gerilediğini ifade ediyor.

Konu hakkında Apple cephesinden herhangi bir resmi açıklama gelmezken, şirketin mevcut sorunun nereden kaynaklandığını araştırmaya başladığı iddia ediliyor. Sosyal ağlarda aşırı pil tüketimini azaltmayı hedefleyen bazı iPhone kullanıcıları, telefonları iOS 18.0.1 veya 18.1 beta sürümlerine güncelemenin sorunu çözmeye yardımcı olduğunu öne sürüyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce iPhoen 16'lardaki aşırı pil tüketimi neyden kaynaklanıyor olabilir? Yorumlarda buluşalım...