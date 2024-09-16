iPhone 16 Serisinin Türkiye'deki Tamir Ücretleri Açıklandı!

9 Eylül'de tanıtılan iPhone 16 serisi şu an için ön sipariş sürecinde ve 20 Eylül'de genel satışa çıkacak. Tabii ki, akıllı telefonların satışının yaklaşmasıyla birlikte akıllarda birçok soru işareti söz konusu. Bunlardan biri de tamir ücretleri. Apple, kısa süre önce resmi web sitesinden yeni serinin tamir ücretlerini duyurdu.

iPhone 16 Serisi Tamir Ücretleri

Apple'ın internet sitesine baktığımızda iPhone 16 serisinin tamir ücretlerinin seleflerine oldukça benzer olduğunu görüyoruz. Örneğin, iPhone 16'nın bataryasını değiştirmek istediğinizde, 3.949 TL'lik bir ödeme yapmanız gerekiyor. Bu tutar, iPhone 15 ve iPhone 14 modellerinde de aynı.

Serinin en masraflı parçasının ekran olduğunu söyleyebiliriz. Zira iPhone 16'nın ekranında bir arıza meydana geldiğinde, 15 bin 899 TL'ye kadar ödeme yapmanız gerekiyor. İşte serinin tamir ücretleri:

Telefon ismi / Arıza Tipi Çatlak Ekran (Sadece Ön) Arka Cam Hasarı Çatlak Ekran ve Arka Cam Hasarı Pil Arka Kamera iPhone 16 11 bin 489 TL 7 bin 169 TL 15 bin 899 TL 3 bin 949 TL 7 bin 199 TL iPhone 16 Plus 13 bin 499 TL 8 bin 299 TL 18 bin 739 TL 3 bin 949 TL 7 bin 199 TL iPhone 16 Pro 13 bin 499 TL 7 bin 169 TL 17 bin 149 TL 4 bin 779 TL 11 bin 239 TL iPhone 16 Pro Max 15 bin 769 TL 8 bin 299 TL 19 bin 959 TL 4 bin 779 TL 11 bin 239 TL

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