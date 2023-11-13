iPhone 16 Serisinden Yeni Gelişmeler: Apple Donanıma Değil Yazılıma Güveniyor!

iPhone 15 serisi, yeni işlemciler, tüm modellerde Dinamik Ada kullanımı, Pro modellerinde eylem tuşları ve ilk kez USB-C'ye geçiş baz alındığında önemli yükseltmeler içeriyordu.

Özellikle donanım tarafındaki gelişmeler kullanıcıları mutlu ederken, Bloomberg gazetecisi Mark Gurman, Power On bülteninde iPhone 16 serisinin 2024 yılında herhangi bir önemli donanım geliştirmesine sahip olmayacağını bildirdi.

Gurman konuyla ilgili olarak ifadesinde, "Apple, insanlara iPhone 16 serisi modelleri satmak için yazılım tarafına güvenecek." sözlerini kullandı.

iOS 18 ve iPhone 16'dan Ne Beklemeliyiz?

Daha önce çıkan söylentilerde olduğu gibi Gurman, Apple'ın iPhone 16 serisi ile birlikte iOSyazılımına üretken yapay zekâ özellikleri getirmek için çalıştığını belirtti.

Belirli yapay zekâ özellikleri hakkında bir bilgi yok ancak Samsung gibi şirketler kısa süre önce gerçek zamanlı arama çevirileri, görüntü oluşturma, belge özetleri ve mesaj hazırlama gibi yapay zekâ özelliklerini duyurmuştu.

Dolayısıyla Apple'ın bu özelliklerden bazılarını sunmasını bekliyoruz ancak yapay zekâ ile ilgili olmayan çok daha fazla özellik ve iyileştirme görmeyi de umuyoruz.

Peki sizin iPhone 16 serisinde yazılım tarafından beklediğiniz yenilikler neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.