iPhone 16'nın Üretim Kalıpları Ortaya Çıktı!

Apple'ın geliştirme aşamasında olduğu iPhone 16 serisi ile ilgili son günlerde söylentiler dur durak bilmiyor. Bugün ise yeni seride kullanılacak tasarıma dair bir dizi yeni gelişme gün yüzüne çıktı.

Dikey kamera kurulumuna sahip olacağı söylenen iPhone 16 serisinin bu kararının arkasında yatan asıl neden elbette Vision Pro. Uzamsal video desteği için gerekli olan bu kurulum, iPhone 16'nın arka yüzey tasarımında da önemli rol oynayacak.

iPhone 16 Serisi Üretim Kalıpları

iPhone 16 molds and mockups pic.twitter.com/jG5CV8u7g9 — Majin Bu (@MajinBuOfficial) February 18, 2024

Bugün ise iPhone ve Apple dendiğinde sağladığı sızıntılarla popülerleşen Majin Bu, iPhone 16 serisinin üretim kalıplarına ait görselleri paylaştı. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan arka kamera kurulumunun neredeyse aynısı bu üretim kalıplarında da yer alıyor.

Elbette bu şimdilik test amaçlı üretilen ve Apple'ın üzerinde çalıştığı bir dizi tasarımdan yalnızca biri olabilir. Öyle ki Apple bu tip süreçlerde nihai sonuca ulaşana dek bu ve benzeri testler gerçekleştirebiliyor. Bu nedenle iPhone 16 serisi çıktığında bundan çok daha farklı bir arka tasarım görmemiz de mümkün.

Yine de eğer bu söylentiler gerçeğe dönüşürse Apple, iPhone 11'den bu yana ilk kez bu kamera ve arka tasarımı yeniden kullanmış olacak.

Peki sizin iPhone 16 serisinden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.