iPhone 16 ve iPhone 16 Plus, Pro Modellerle Aynı RAM'e Sahip Olabilir!

Apple artık standart model iPhone'lara da önem vermeye başladı ve yeni bir rapora göre bu eğilimin bu yıl da devam etmesi bekleniyor.

iPhone 15 ve iPhone 15 Plus, ön tarafta Dinamik Ada ve arka tarafta ise biraz değiştirilmiş bir tasarımla piyasaya sürüldü. Değişiklikler, telefonların Pro modellere karşı daha iyi rekabet etmesini sağladı.

Bununla birlikte iPhone 15 Pro'nun 8 GB RAM'inin aksine iPhone 15'in 6 GB RAM'e sahip olması nedeniyle cihazın dâhili bileşenleri farklıydı. Fakat Apple, iPhone 16 serisini 8 GB RAM ve WiFi 6E desteği ile piyasaya sürerek Pro modellerle arasındaki farkı kapatmayı amaçlıyor.

Standart iPhone 16 Modelleri 8 GB RAM ile Gelecek

Haitong International Securities'den Jeff Pu'ya göre iPhone 16 ve iPhone 16 Plus, iPhone 15'in 6 GB RAM'ine kıyasla önemli bir sıçrama yaparak 8 GB RAM'e sahip olacak.

Analist ayrıca standart iPhone 16 modellerinin de WiFi 6E desteğine sahip olacağını iddia ediyor. Apple son birkaç yıldır standart ve Pro iPhone modellerini performans açısından farklı tutuyor fakat şirketin Pro modellerde yeni bir RAM artışına gitmeyi planlayacağı güne kadar gelecek seriden itibaren standart ve Pro modellerin aynı RAM'e sahip olacağını söyleyebiliriz.

8 GB RAM'in yanı sıra, iPhone 16 ve iPhone 16 Plus modellerinin WiFi 6E desteğine de sahip olacağı bildiriliyor. Pu, gelecek iPhone modellerinin WiFi 6E'nin standart 6 GHz bandıyla çalışacakları için daha yüksek indirme ve yükleme hızlarına izin vereceğini iddia ediyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? iPhone 16 serisinden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.