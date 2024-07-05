Apple'ın Yeni Kozu: iPhone 16'nın Bir Özelliği Daha Ortaya Çıktı!

iPhone 15 Pro Max'te bulunan periskop lens sistemi, 5x optik yakınlaştırma ve 25x dijital yakınlaştırma imkanı sunarak kullanıcıları oldukça etkilemişti. Bu sayede, uzaktaki nesneleri net bir şekilde yakalamak mümkün hale gelmişti.

Apple'ın tedarikçilerinden biri tarafından sızdırılan bilgilere göre, iPhone 16 Pro'nun 5x optik yakınlaştırma özelliğine sahip olacağı doğrulandı.

iPhone 16 Pro'ya Gelecek 5x Optik Yakınlaştırma Nedir?

Daha önce iPhone 15 Pro'yu tercih etmek isteyen ancak büyük ekran boyutundan hoşlanmayan bazı kullanıcılar, 5x optik yakınlaştırma özelliği nedeniyle iPhone 15 Pro Max'i tercih etmek zorunda kalıyordu.

Şimdi ise iPhone 16 Pro'da ise bu durum ortadan kalkacak ve her iki modelde de aynı kamera özellikleri sunulacak. Böylelikle de modellerin kamera yetenekleri önemli ölçüde artmış olacak.

iPhone 16 Pro'nun diğer özellikleriyle ilgili henüz net bir bilgi bulunmasa da, bu modelin kamera konusunda önemli bir atılım gerçekleştireceği kesin olarak görünüyor.