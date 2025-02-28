Pil Performansıyla Şaşırtan iPhone 16e'nin Batarya Kapasitesi Belli Oldu!

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın yeni uygun fiyatlı akıllı telefon modeli iPhone 16e teknoloji gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta tanıtılan cihaz, gerek özellikleri gerekse diğer modellere kıyasla uygun olan fiyatı sayesinde pek çok kişinin beğenisini kazanmayı başardı. Telefonun özellikle de pil ömrü konusunda daha ucuz olmasına rağmen diğer iPhone modellerinden daha dayanıklığı olduğunu söyleyebiliriz.

Apple her ne kadar daha öncesinde iPhone 16e'nin pil performansına ışık tutan bazı detayları açıklamış olsa da cihazın batarya kapasitesi ile ilgili net bir duyuruda bulunmamıştı. Şirkete yakın kaynaklar, kısa bir süre telefonun merak edilen bu özelliğini de gün yüzüne çıkardı.

3961 mAh Bataryalı iPhone 16e, iPhone 16'dan Daha Uzun Pil Ömrüne Sahip

Sektörel kaynaklar, geçtiğimiz saatlerde yaptığı bir açıklamada yeni telefonu iPhone 16e'nin 3961 mAh kapasiteli bir bataryaya ev sahipliği yaptığını söyledi. Tanıtılmadan önce uygun fiyatlı olması nedeniyle daha mütevazi özelliklerle geleceği söylenen cihaz, mecut bataryasıyla pek çok iPhone modelinden daha uzun bir pil ömrü vadediyor.

Karşılaştırma yapacak olursak eylül ayında tanıtılan iPhone 16, 3561 mAh’lık bataryasıyla pil alanında yeni cihazdan geri kalıyor. Şirketin eski amiral gemilerinden sırasıyla 3561 mAh ve 3349 mAh bataryaya sahip olan iPhone 15 ve iPhone 14 cihazları da bu alanda İphone 16e'nin gerisinde.

Aktarılanlara göre yeni cihaz, sadece yüksek kapasiteli bataryasıyla değil güç tasarrufuna odaklanan yeni C1 modem çipi sayesinde de uzun süreler boyunca ayakta kalabiliyor. Öyle ki 21 saat boyunca online video oynatabilen iPhone 16e, çevrim dışı olarak bu rakamı 26 saate kadar çıkartabiliyor. Bu bağlamda cihazın Apple tarafından giriş seviyesinde görülmesine rağmen batarya tarafında hiç de fena olmayan bir performans sunduğunu söyleyebiliriz.

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