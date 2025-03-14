iPhone 16e'de İlginç Sorun: Kullanıcılar Müzik Dinleyemiyor!

Apple'ın geçtiğimiz haftalarda uygun fiyatlı iPhone SE serisinin devamı olarak piyasaya sürdüğü iPhone 16e, bugüne kadar daha çok güçlü ve yenilikçi özellikleriyle konuşuluyor olsa da zaman zaman sahip olduğu bazı sorunlar nedeniyle de eleştiriliyor.

Son olarak bir grup iPhone 16e kullanıcısı, telefonu satın almalarından bu yana cihazın Bluetooth ses bağlantısında kopma ve kesinti sorunlarıyla karşı karşıya kaldıklarını belirtiyor.

iPhone 16e'ye Bluetooth İle Bağlanan Hoparlör ve Kulaklıklarda Ses Sorunu Yaşanıyor

Reddit ve X gibi platformlarda şikayetlerini dile getiren kullanıcılar, iPhone 16e cihazına Bluetooth ile bağladıkları hoparlör ve kulaklıklarda kopma ve kesinti gibi ses sorunlarıyla karşılaştıklarını bildiriyor. Çoğu kullanıcı, sorunların cihaza birden fazla Bluetooth cihazı bağlandığında ortaya çıktığını belirtiyor.

Şikayetlere göre uzun süredir devam eden sorun, geçtiğimiz günlerde yayınlanan iOS 18.3.2 güncellemesi ile de çözülmüş değil. An itibariyle beta sürümü yayınlanan iOS 18.4'ün de sorunu çözüp çözmediği tam olarak bilinmiyor. Apple cephesinden henüz konu hakkında bir açıklama yapılmasa da şirketin destek birimine şikayetlerini anlatan kullanıcılar Apple'ın şu anda sorunu çözmek için çalışmalar yürüttüğünü bildiriyor.

Peki siz iPhone 16e cihazında yaşanan ses sorunu ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...