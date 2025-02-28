iPhone 16e Parçalarına Ayrıldı! İşte Detaylı Video

Apple'ın yeni uygun fiyatlı telefonunun mağazalarda yerini alması sonrasında çeşitli test videoları yayınlanmaya başlandı. iPhone 14'ü akıllara getiren ve Apple A18 Bionic işlemciden güç alan iPhone 16e parçalarına ayrıldı ve böylece iç kısmı gözler önüne serildi.

iPhone 16e Nasıl Sökülür?

Macbook'tan iPhone'a kadar birçok cihazın tamiri ve modifikasyonu (eSIM'den Fiziksel SIM'e geçiş - Depolama artırma) ile ünlü olan REWA Technology tarafından YouTube'da paylaşılan 5 dakikalık video, iPhone 16e'nin nasıl söküleceğine ve dahili bileşenlerine daha yakından bakma fırsatı sunuyor.

Cihazın iç kısmındaki bileşenler iPhone 15 ile neredeyse aynı şekilde yerleştirilmiş olsa da en belirgin fark kamera tarafında karşımıza çıkıyor. iPhone 16e modelinde çift kamera yerine tek kamera bulunması Apple'ın pil için daha büyük bir alana sahip olmasını sağlıyor.

Cihazda 4005 mAh kapasiteli pil olduğunu görüyoruz. Bir karşılaştırma yapmak gerekirse iPhone 16'nın pili 3561 mAh kapasiteye sahip. Yeni iPhone'da Dynamic Island yerine bir çentik bulunduğu için Face ID modülü iPhone 14'tekiyle neredeyse aynı.