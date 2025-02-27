iPhone 16e Pil Performansı ile Şaşırttı! Tek Şarjla Kaç Saat Dayanıyor?

Apple, yıllardır merakla beklenen iPhone 16e modelini 19 Şubat 2025 tarihinde tanıttı. Telefon tanıtılmasının ardından iPhone 16e'nin nasıl bir pil performansı sergileyeceği büyük bir merak konusu olmuştu. Yapılan bir test, merak edilen soruya ışık tuttu.

iPhone 16e Bataryası Kaç mAh?

Dave2D YouTube kanalından Dave Lee, iPhone 16e modeline dair bir video paylaştı. Bu videoda hem yeni iPhone'un batarya kapasitesini paylaştı hem de pil testi yaptı. Aktarılan bilgilere göre iPhone 16e modeli 3.961 mAh batarya kapasitesi ile birlikte geliyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse iPhone 16 modelinde 3.561 mAh, iPhone 16 Plus modelinde 4.674 mAh, iPhone 16 Pro modelinde 3.582 mAh, iPhone 16 Pro Max modelinde ise 4.685 mAh batarya kapasitesi yer alıyor.

iPhone 16 Pro Max: 4.685 mAh

4.685 mAh iPhone 16 Pro: 3.582 mAh

3.582 mAh iPhone 16 Plus: 4.674 mAh

4.674 mAh iPhone 16: 3.561 mAh

3.561 mAh iPhone 16e: 3.961 mAh

iPhone 16e Tek Şarjla Kaç Saat Dayanıyor?

Lee, Reddit'i Wi-Fi aracılığıyla sürekli olarak yükleyen bir test gerçekleştirdi. Telefon bu testte 12 saat 54 dakika pil ömrü sundu. Bu testte iPhone 16 11 saat 17 dakika, iPhone 15 10 saat 42 dakika, iPhone 14 ise 10 saat 54 dakika dayandı.

Tom's Guide de bir test gerçekleştirdi. Test kapsamında şarj bitene kadar hücresel ağ aracılığıyla normal web gezintisini simüle eden bir komut dosyasının çalıştırıldığına yönelik bir bilgi mevcut. Testte iPhone 16e ortalama 12 saat 41 dakika pil ömrü sundu. iPhone 16 ise ortalama 12 saat 43 dakika dayandı.