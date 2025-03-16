Son Dönemde Eleştirilen Yeni iPhone 16e, Apple Tarihine Geçti!

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın uzun bir süre boyunca beklenen yeni uygun fiyatlı telefonu iPhone 16e satışa çıktığı ilk günden itibaren kimileri tarafından pahalı bulunurken, bazıları tarafındansa yetersiz bulundu. Ancak son olarak paylaşılan veriler, tüketicilerin genel olarak yeni cihazı sevdiğini gösteriyor.

Son dönemde sahip olduğu bazı teknik sorunlar ve beklentilerin üstünde bir fiyatla satışa sunulması nedeniyle belirli bir kesim tarafından eleştirilen iPhone 16e'nin kısa bir sürede aynı sınıfta yer aldığı iPhone SE serisinin satış rekorunu kırdığı gün yüzüne çıktı.

Yeni iPhone 16e, SE Serisinden Yüzde 60 Daha Fazla Satarak Rekor Kırdı

Paylaşılan verilere göre yeni iPhone 16e, beklentilerin aksine devamı olarak piyasaya sürülen SE serisine kıyasla adeta peynir ekmek gibi sattı. Öyle ki cihaz, satışa sunulduğu ilk üç günde son SE modelinden yüzde 60 oranında daha fazla satış rakamına ulaşarak bu alanda serinin yeni rekoruna sahip oldu.

Son SE modeline kıyasla 170 dolar daha pahalı olan iPhone 16e'nin, özellikle fiyat açısından bu denli bir dezavantaja sahip olmasına karşın, başarılı bir satış dönemi geçiriyor olması pek çok kişiyi şaşırtmış durumda. Zira, telefonun klasik iPhone serisine yakın bir fiyattan satışa sunulması nedeniyle de pek de tercih edilmeyeceği düşünülüyordu.

Uzmanlara göre iPhone 16e'nin yüksek satış rakamlarına ulaşmasının arkasındaki neden, cihazın nispeten uygun bir fiyatla iPhone 15 Pro ve daha üstü modellerin sunduğu Apple Intelligence ve 8 GB RAM gibi özelliklere sahip olması. Tüketicilerin, bunun gibi yenilikçi özellikleri uygun fiyata sunması nedeniyle iPhone 16e'yi tercih ettiği belirtiliyor.

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