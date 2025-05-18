Apple Geri Sayımı Başlattı: Ultra İnce iPhone 17 Air'in Batarya Kapasitesi Netleşti!!

Her yılın eylül ayında gerçekleştirdiği etkinlik ile yeni iPhone serisini tüketicilerin karşısına çıkaran Apple, bu sene ise iPhone 17 modellerini tanıtacak. Bunun için önümüzde çok bir zaman kalmadı. Tabii zaman azaldıkça iddiaların sayısı da giderek artıyor. Son olarak ince olmasıyla akıllı telefon pazarında adından söz ettirecek iPhone 17 Air modelinin batarya kapasitesi ve ağırlığı sızdırıldı.

iPhone 17 Air Ağırlığı ve Batarya Kapasitesi Sızdırıldı

Akıllı telefonların henüz tanıtılmadan gündemden düşmemesi Apple için artık sıradan hale geldi. Ancak iPhone 17 Air ile ilgili son gelişmeler, beklentilerin ötesine geçmiş durumda. Güney Kore merkezli Naver platformunda paylaşılan yeni bir sızıntıya göre Apple, bu modelde 5,5 mm gibi oldukça ince bir kasa tercih edecek.

Bu inceliğe rağmen cihazın yalnızca 145 gram ağırlığa sahip olacağı iddia ediliyor. Yani elinize aldığınızda neredeyse iPhone 13 mini veya iPhone SE kadar hafif bir his verecek.

Sızıntıya göre iPhone 17 Air'in batarya kapasitesi 2800 mAh olacak. Bu değerin günümüzde oldukça kabul edildiğini söyleyebiliriz. Özellikle iPhone 16’da 3561 mAh, iPhone 16 Plus’ta ise 4674 mAh kapasiteli bataryalar bulunduğunu düşünürsek Air modeli, pil performansı açısından soru işaretleriyle geliyor.

Apple’ın iOS 19 ile pil ömrünü artırmak için yapay zeka destekli optimizasyon sistemleri üzerinde çalıştığı da gelen bilgiler arasında. Şirketin ayrıca yüksek yoğunluklu pil seçeneklerini değerlendirdiği ve eğer bu teknoloji kullanılırsa mevcut kapasitenin yüzde 15-20 civarında artırılabileceği söyleniyor.

Sonuç olarak iPhone 17 Air'in tek şarjla uzun süreli kullanım yerine hafiflik ve incelik vadedeceği bekleniyor. Kullanıcıların bunu nasıl karşılayacağını ise hep birlikte göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buulaşlım.