iPhone 17 Air'in Ne Kadar İnce Olduğunu Gösteren Fotoğrafları Sızdırıldı!

Akıllı telefonların giderek daha pahalı ve kırılgan hale geldiği günümüzde üreticiler sanki işleri kullanıcılar için daha da zorlaştırmak istiyormuşçasına 'ince telefon' trendinin peşine düştü. Halihazırda Samsung, Galaxy S25 Edge duyurusuyla karşımıza çıkarken, birkaç Çinli üreticiden de benzer gelişmeler geldi. Tüm bunların nedeni ise Apple'ın Eylül ayında tanıtacağı iPhone 17 Air.

Şirketin bir süredir ince bir telefon üzerinde çalıştığı zaten biliniyordu. Ancak teknolojiyi uzun zamandır yakından takip eden kullanıcılar, bu kadar ince bir telefonun getireceği hadikapları ön görerek bu modele şüpheyle yaklaşıyordu. Şimdi ise bu şüpheleri katlayarak artıran iPhone 17 Air görselleri ortaya çıktı.

iPhone 17 Air'in Detayları Netleşiyor

Sık sık akıllı telefon sızıntılarıyla gündeme gelen Majin Bu, Eylül ayında tanıtılacak iPhone 17 Air'in tasarımını gösteren üç boyutlu modellere ait fotoğraflar paylaştı. Telefonun ince olacağı zaten bir sır değildi ama gerçekten bir insanın elinde görmek insanları şaşırtmayı başardı.

iPhone 17 Air pic.twitter.com/SxMfuL9WWj — Majin Bu (@MajinBuOfficial) April 7, 2025

iPhone 17 Air sadece 5 mm kalınlığında gerçekten de ince bir telefon olacak. Bu, geçen yıl tanıtılan 5,1 mm'lik M4 iPad Pro'dan bile ince anlamına geliyor. Ki Apple'ın bu ürünü inceliği ile pazarladığını hatırtlatmakta fayda var. Ancak iPad Pro'dan farklı olarak iPhone 17 Air'in tüm o elektronik parçalar ve batarya için dar da olsa dev bir alanı yok.

Cihazın en kalın noktası tasarımıyla Google'ın Pixel modellerini andıran kamera adası olacak. Görünüşe göre şirket bir mühendislik harikası yaratarak tekli kamara modülü dahil pek çok kalın parçayı burada konumlandıracak. Görünüşte fiziksel bir SIM yuvasına sahip olmayan iPhone 17 Air, sadece eSIM teknolojisini kullanacak.

iPhone 17 Air İkinci Bir Bendgate Skandalına Neden Olabilir

Söz konusu tasarım her ne kadar oldukça şık olsa da bazı ciddi riskleri beraberinde getiriyor. Eğer bundan 11 sene önce çıkan iPhone 6 ve iPhona 6 Plus modellerini hatırlayacak olursanız Apple o zaman "Bendgate" skandalı ile gündeme gelmişti. Telefonun ince yapısı ve malzeme tercihinden dolayı iPhone'ları arka cebindeyken oturan kullanııclar "yamulma" sorunu ile karşılaşmıştı.

Apple her ne kadar sonraki modellerde bu sorunu ortadan kaldırsa da pek çok kullanıcı bu durumdan dolayı mağduriyet yaşadı. Hatta günümüzde hala sağlamlık testi yapan JerryRigEverything gibi kanallar tam da bu skandal nedeniyle bükme testi yapıyor. Üstelik iPhone 6, 6.9 mm ile iPhone 17 Air'e göre daha kalın bir telefondu.

Bu nedenle sadece 5 mm kalınlığında olan bir telefon benzer bir skandala neden olabilir. Yine de Apple'ın hatalarından ders çıkaran bir şirket olduğunu hatırlatmakta fayda var. Yine de bükülme olmaması durumunda bile bir ekstra hassasiyet ve kırılganlık söz konusu olacaktır. Ayrıca batarya kapasitesinin de bu formda muhtemelen düşük olacağını hatırlatmakta fayda var.

iPhone 17 Air Ne Kadar Olacak?

iPhone 17 Air'in kaç TL'den satışa çıkacağı henüz belli değil. Ancak ortaya çıkan sızıntılar, telefonun fiyatının 899 dolar yani yaklaşık 34 bin TL olacağını gösteriyor. Ne yazık ki bu fiyata ülkemizde akıllı telefonlardan alınan vergiler dahil değil. Bu da dahil olduğunda yaklaşık 35 bin TL'lik bir vergi yükü biniyor ve iPhone 17 Air'in fiyatı 69 bin TL'yi aşıyor.

Elbette ki bu sızıntı ve tahminlerden ibaret bilginin kesinleşmesi için Eylül 2025'teki iPhone 17 serisi lansmanını beklemek gerekiyor. Kim bilir belki de Apple hem fiyat hem dayanıklılık hem de batarya performansıyla kullanıcılarına güzel bir sürpriz yapmayı başarır.