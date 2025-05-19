iPhone 17 Air'in Prize Bağımlı Yaşamanıza Neden Olacak Batarya Kapasitesi Ortaya Çıktı

iPhone 17 Air'in batarya kapasitesi ortaya çıktı. Akıllı telefonların giderek daha da kırılgan hale geldiği günümüzde söz konusu model halihazırda sağlamlık endişeleriyle gündeme geliyordu. Şimdi ise sızıntılar, merakla beklenen ince telefonun beklenenden çok daha küçük bir pil kapasitesine sahip olacağını ortaya çıkardı.

iPhone 17 Air'in Bataryası S25 Edge'ten Bile Küçük Olacak

Sızıntılara göre iPhone 17 Air'in bataryası 2.800 mAh olacak. Kıyaslamak gerekirse şirketin en büyük rakibi Samsung'un geçtiğimiz hafta satışa sunduğu Galaxy S25 Edge'in batarya kapasitesi 3.900 mAh. Ki bu bile teknoloji uzmanları tarafından yetersiz olarak değerlendiriliyor.

Belirtmekte fayda var ki Apple, pil optimizasyonu konusunda Android akıllı telefon üreticilerinin oldukça ilerisinde. Bu nedenle iPhone 16'daki batarya da sadece 3561 mAh. Ancak yaklaşık 700 mAh'lık fark ABD'li teknoloji devi için bile oldukça büyük.

Apple'ın bu kadar küçük bir pil kullandığı son telefon ise iPhone 13 mini'ydi. Söz konusu telefonda 2.425 mAh büyüklüğünde pil vardı ve kişisel tecrübelerimden yola çıkarak söyleyebilirim ki bu tek kelimeyle faciaydı. Elbette ki şirket optimizasyona önem vererek bu modeldeki deneyimi daha iyi hale getirebilir.

Örneğin Apple’ın yapay zeka destekli pil optimizasyon özellikleriyle bu küçük bataryanın verimliliğini artırmayı planladığı da konuşulanlar arasında. Bir diğer ilginç detay ise iPhone 17 Air’ın 145 gram ağırlığıyla rakiplerine kıyasla oldukça hafif olacağı yönünde. Yine karşılaştırma yapmak gerekirse Galaxy S25 Edge, 163 gram ağırlığa sahip.

Elbette ki tüm bunlar şimdilik sadece iddiadan ibaret. iPhone 17 Air hakkında kesin bir şey söylemek için telefonun tanıtılmasını beklemekten başka şansımız yok.