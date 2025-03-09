iPhone 17 Air İle İlgili Merak Edilen Soru Cevap Buldu!

Bu yıl iPhone 17 serisi ile akıllı telefon pazarında büyük ses getirmeyi hedefleyen Apple, özellikle de Plus modeli yerine piyasaya sürmeyi planladığı iPhone 17 Air isimli yeni cihazının tüm dünyada öne çıkmasını hedefliyor. Zira iddialara göre yeni cihaz, güçlü özellikere sahip olmasının yanında şirketin bugüne kadarki en ince telefonu olacak.

Uzn bir süredir konuşulan iPhone 17 Air ile ilgili bir gelişme daha yaşandı. Sektörel kaynaklar son olarak telefonun herkes tarafından merak edilen boyutlarını gün yüzüne çıkardı.

iPhone 17 Air 5,5 Milimetrelik Kalınlıkla Geliyor

Aktarılanlara göre yeni iPhone 17 Air, boyut ve ana hat tasarımı bakımından neredeyse iPhone 17 Pro Max ile aynı olacak. Bu doğrultuda yeni cihazın uzunluk, genişlik, çerçeve ve ekran boyutu alanında serinin amiral gemisi ile aynı değerlere sahip olması bekleniyor. İddialardan yola çıkarak, iPhone 17 Pro Max'in de selefi 16 Pro Max ile benzer boyutlarda olacağını belirtmekte fayda var.

Bu doğrultuda iPhone 17 Pro Max ve iPhone 17 Air'in; 163 milimetre uzunluğunda, 77,6 milimetre genişliğinde ve 8,25 milimetre kalınlığında olan iPhone 16 Pro Max ile aynı boyutlara sahip olacağı öngörülüyor.

Herkesin merak ettiği kalınlık konusuna değinecek olursak, paylaşılan bilgiler yeni iPhone 17 Air'in 5,5 milimetre kalınlığında olacağını öne sürüyor. Cihaz bu kalınlığa sahip olması durumunda, sadece Apple tarihinin en ince telefonu olmakla kalmayıp, 5,84 milimetre kalınlığa sahip olduğu bilinen rakibi Galaxy S25 Edge'yi de bu alanda geride bırakacak.

Peki siz yeni iPhone 17 Air ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni telefon ultra ince yapısı ile akıllı telefon dünyasında öne çıkabilecek mi? Yorumlarda buluşalım...