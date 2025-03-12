Aşırı İnce iPhone 17 Air ile iPhone 16 Pro Max Yan Yana Görüntülendi

İnce iPhone kullanmak isteyen kişiler tarafından merakla beklenen iPhone 17 Air modelinin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Bu görüntülerde iPhone 17 Air'in yanında iPhone 16 Pro Max de yer aldı. Böylece telefonun ne kadar ince olduğu net şekilde görüldü.

iPhone 17 Air İnceliğiyle Fark Yaratacak

Geçtiğimiz haftalarda iPhone 17 Air'in görüntüleri sızdırılmıştı. Bununla birlikte telefonun nasıl bir görünüme sahip olacağı belli olmuştu. iPhone 17 Air bu kez 2024 yılında satışa sunulan iPhone 16 Pro Max modeliyle birlikte görüntülendi.

"Majin Bu" isimli X (eski adıyla Twitter) kullanıcısı tarafından paylaşılan görsellere baktığımızda iki telefon arasında kalınlık bakımından çok büyük bir fark olduğunu görüyoruz. iPhone 16 Pro Max'in 8,3 mm kalınlığında olduğunu belirtelim. iPhone 16 Air'in ise 5,5 mm kalınlığında olacağı söyleniyor.

Bu zamana kadar satışa sunulan en ince iPhone modeli ünvanını elinde tutan iPhone 6 ise 6,9 mm kalınlığa sahip. Yani iPhone 17 Air kalınlık konusunda önceki iPhone'lara önemli bir fark atacak.

Daha önce yaşanan sızıntılara göre 6,6 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, OLED ekran üzerinde 90Hz yenileme hızı sunacak. Telefonda 8 GB RAM ve Apple A19 işlemcisi bulunacak. Yeni iPhone'un ön kamerası 24 megapiksel çözünürlüğünde olacak.