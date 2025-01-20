Xiaomi 15 Ultra, Müthiş Bir Özell İçin Gizemli Bir Mikroçip ile Gelecek

Xiaomi, merakla beklenen 15 Ultra modelini tanıtmak için adeta gün sayıyor. Barcelona'da düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) tanıtılması beklenen telefon, özellikle fotoğraf ve video konusunda adeta devrimsel özellikler ile gelecek. Ancak sızıntılar gösteriyor ki telefon daha pek çok farklı konuda diğer Xiaomi modellerinden ayrılacak.

Xiaomi 15 Ultra, Dev Bataryasını Kontrol Eden ‘Small Surge’ Çip ile Gelecek

Xiaomi 15 Ultra, pek çok özelliği ile rakiplerindne ayrılırken, bunlardan son ortaya çıkan şirketin kendi bünyesinde geliştirdiği Small Surge isimli çip oldu. Surge, Xiaomi’nin daha önce de batarya yönetimi ve şarj performansına odaklanan çiplerini tanımlamak için kullandığı bir isim.

Bu çiplerin amacı genellikle cihazın pil ömrünü ve şarj hızını iyileştirmek veya farklı ek yetenekler kazandırmak oluyor. ilk defa Xioami 15 Ultra'da karşımıza çıkan Small Surge'ün de benzer bir mantıkta çalışması bekleniyor. Peki neden şirket böylesine bir teknolojiye ihtiyaç duydu ve bu neden önemli?

Aslında bir çip tek başına bir anlam ifade etmiyor. Small Surge'ü önemli kılan şey de işlevi değil ne için kullanılacağı. Xiaomi 15 Ultra'nın şirketin bugüne kadar ürettiği en büyük bataryaya sahip telefon olması bekleniyor. Şirket bir süredir karbon-silikon pil teknolojisi ile aynı alana daha büyük kapasiteli bir batarya sığdırmak üzerine çalışıyordu.

Bu teknolojinin ilk örneklerinden biri Redmi Turbo 4 olurken, Xiaomi 15 Ultra da en iyi bataryaya sahip amiral gemisi olarak karşımıza çıkacak gibi duruyor. Elbette ki bu tahminin doğru olup olmadığından emin olmak için MWC 2025'i beklememiz gerekiyor.