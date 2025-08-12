iPhone 17 Air vs iPhone 17 Pro: Hangisi Daha Güçlü Olacak?

Apple cephesinde yeni iPhone 17 serisi için çalışmalar son hızla sürdürülürken, merakla beklenen telefonlar hakkında yeni sızıntılar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak serinin yeni üyesi iPhone 17 Air ile iPhone 17 Pro'nun muhtemel performansını ortaya koyan yeni bilgiler gözler önüne serildi.

Şirkete yakınlığı ile bilinen güvenilir kaynaklar, iPhone 17 Air ve iPhone 17 Pro'nun işlemcilerini ortaya çıkardı. Buna göre her iki cihaz da yeni A19 Pro yongasından güç alacak. Ancak iPhone 17 Air cephesinde ufak bir dezavantaj mevcut. İşte detaylar!

iPhone 17 Air Daha Zayıf Grafik Performansına Sahip Olacak

Aktarılanlara göre iPhone 17 Air, seride yerini aldığı Plus modelinden farklı olarak performans açısından kendisinden nispeten daha pahalı olan iPhone 17 Pro ve Pro Max modelleri ile aynı işlemciye sahip olacak. Bu bağlamda A19 Pro yongasıyla gelmesi beklenen model, Pro cihazlarına oldukça yakın bir performans sunsa da özellikle grafik alanında iPhone 17 Pro ve Pro Max'in gerisinde kalacak.

Bu durumun en net sebebi ise cihazın iPhone 17 serisindeki diğer modellerden farklı olarak A19 Pro'nun 'sınırlandırılmış' bir versiyonunu kullanacak olması. Bu çip, A19 Pro'nun standart versiyonunun aksine altı yerine beş GPU çekirdeğine sahip olacak. Bu da cihazın iPhone 17 Pro ve Pro Max'e göre daha az grafik işleme gücü sunacağı anlamına geliyor.

Altı yerine beş GPU çekirdeği içeren bir işlemci kullanmak, iPhone 17 Air'de büyük bir performans düşüşüne neden olmasa da, özellikle AAA oyunlar ve yüksek grafik işleme gerektiren görevlerde Pro modellerden daha geride kalmasına yol açabilir. Üstelik telefonun ultra ince yapısı düşünüldüğünde, iPhone 17 Air'in bu gibi senaryolarda daha çabuk ısınacağı ve bu sebeple daha az performans sergileyeceği de bir gerçek.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?Yorumlarda buluşalım.