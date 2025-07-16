İnceliğine Aldanmayın: iPhone 17 Air Dayanıklılığıyla Şaşırtacak Bir Malzemeyle Geliyor!

Apple'ın Eylül ayında tanıtacağı yeni iPhone 17 serisi hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor. Daha önce kamera sensörleri ve renk seçenekleri sızdırılan telefonların şimdi de kasa ve çerçeve malzemeleri gün yüzüne çıktı.

İddialara göre Apple, yeni serisinde özellikle iPhone 17 Air modelinin sağlamlığına odaklanacak. Öyle ki, bu modelde diğer cihazlardan farklı olarak daha dayanıklı bir malzeme kullanılacağı iddia ediliyor. İşte detaylar!

iPhone 17 Air, Serideki Tek Titanyum Kasalı Model Olacak

Sektörel kaynaklardan gelen bilgilere göre iPhone 17, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modelleri beklenildiği gibi alüminyum kasaya sahip olacak. Öte yandan seriye ilk kez dahil olacak yeni iPhone 17 Air modeli ise titanyum malzemeli bir kasa ile birlikte gelecek.



Pek çok kullanıcı, özellikle inceliği ve hafifliği ile öne çıkacağı söylenen iPhone 17 Air'da neden titanyum gibi bir malzemenin tercih edildiğini merak ediyor. Zira alüminyum, titanyumdan daha hafiftir. Ancak Apple'ın yeni cihazında titanyum kasa ve çerçeve kullanmasının ardında, hafiflikten ziyade telefonun sağlamlığını artırma amacı yatıyor olabilir.

Bildiğiniz gibi, iPhone 17 Air'in 5.5 mm gibi rekor bir inceliğe sahip olması bekleniyor. Cihaz bu ultra ince tasarımı sayesinde oldukça zarif bir görünüme kavuşsa da, dayanıklılık konusunda diğer cihazlara göre daha dezavantajlı konumda olabilir. Tam da bu noktada, Apple'ın yeni telefonunu daha sağlam hale getirmek adına, alüminyumdan daha dayanıklı olan titanyum kasa ve çerçeve ile donatmayı planladığı düşünülüyor.

Öte yandan, şirketin neden iPhone 17 Pro ve Pro Max modellerinde titanyum kasa ve çerçeveyi tercih etmediği ise henüz bilinmiyor. Nitekim, şirketin iPhone 16 modellerinin kasa ve çerçeve malzemeleri şu şekildeydi:

iPhone 16: Alüminyum çerçeve

iPhone 16 Plus: Alüminyum çerçeve

iPhone 16 Pro: Titanyum çerçeve

iPhone 16 Pro Max: Titanyum çerçeve

Apple'ın konu hakkındaki tüm açıklamaları, 9 Eylül'de düzenleneceği söylenen lansman etkinliğinde yapması bekleniyor. Gelişmeler için takipte kalın!