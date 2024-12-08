Merakla Beklenen iPhone 17 Air Hakkında İlginç İddia: Tek Bir Kamera İle Gelecek!

Akıllı telefon dünyasının lideri Apple, iPhone serisinin düşüş seyreden satışlarını tersine çevirebilecek yeni bir hamle üzerinde çalışıyor. Daha öncesinde de aktardığımız gibi şirket, yaklaşan iPhone 17 serisinde pek de fazla talep görmeyen Plus modeli yerine Air isimli yeni bir modeli piyasaya sürecek.

Yaklaşan yeni iPhone 17 Air hakkında ortaya atılan iddialar ise kimilerini üzecek cinsten. Öyle ki, yeni telefonun ince yapısıyla birlikte yalnızca bir adet arka kamera sensörüne sahip olacağı söyleniyor.

En İnce iPhone, Tek Bir Kameraya Sahip Olacak

Sektörel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, şimdiye kadar özellikle ince yapısıyla seride fark yaratacağı düşünülen iPhone 17 Air bu ince yapısının bedelini kamera alanında ödeyecek. Cihazın arka kamera alanında sadece bir büyük sensöre ev sahipliği yağacağı iddiası her geçen gün güçleniyor.

Öte yandan şimdiye kadarki en ince iPhone modeli olma unvanını kazancağı söylenen yeni 17 Air'ın, 6,25mm civarında bir kalınlıkta olacağı söyleniyor. Aktarılanlara göre cihaz, ayrıca yeni 5G bağlantı destekli modemiyle donanım alanında da yenilikler içerecek.

Bununla birlikte Apple'ın yeni ultra ince Air modelinde RAM, depolama, ekran ve batarya küçültmeye gitmeyeceği söyleniyor. Apple'ın bunu nasıl yapacağı bir kenara dursun, oldukça ince tasarımlı yeni telefonun yüksek batarya ve bellek kapasitesine sahip olmasının oldukça ciddi ısınma problemlerine sebep olabileceği konusunda pek çok uzmanın uyarısı bulunuyor.

Bakalım Apple, önümüzdeki sene nasıl bir cihazla bizleri karşılayacak? Peki sizin iPhone 17 Air'dan beklentileriniz neler? Yorumlarda buluşalım...