Merakla Beklenen Samsung Galaxy S25 Slim'in Özellikleri Ortaya Çıktı: iPhone 17 Air'a Dişli Rakip

Samsung'un rakibi Apple'ın piyasaya süreceği iPhone 17 Air ile rekabet etmesi beklenen yeni akıllı telefon modeli Galaxy S25 Slim ile ilgili önemli gelişmeler var. Sektörel kaynaklardan edinilen yeni bilgiler, bir süredir geliştirilen yeni cihazın teknik özelliklerine ışık tutuyor.

Akıllı telefon pazarının iki büyük lideri Apple ve Samsung, gelecek sene üst düzey akıllı telefon serilerinde önemli değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Apple cephesi iPhone serisinden Plus modelini çıkarıp yerine Air adlı bir cihaz eklemeyi planlarken, Samsung ise bu yeni modele karşı olarak FE modelini Slim isimli yeni bir akıllı telefona dönüşterecek. Peki yaklaşan Galaxy S25 Slim neler vadediyor?

Samsung Galaxy S25 Slim Özellikleri

Sektörel kaynaklardan edinilen yeni bilgilere göre Galaxy S25 Slim, iPhone 17 Air'e benzer şekilde oldukça ince bir yapıya sahip olacak. Cihaz inceliğinin yanı sıra beklenin aksine oldukça güçlü donanımlarla birlikte gelecek. Öyle ki telefonun serinin ana modeli Galaxy S25'ten daha iyi kamera sensörlerine ev sahipliği yapacağı söyleniyor.

Yerel kaynaklara göre yeni telefon, Vivo'nun yeni X200 serisine oldukça benzer şekilde ince ve zarif bir tasarıma sahip olduğu gibi, S25 modeli ile aynı hatta daha üstün teknik özellikleri bünyesinde barındıracak.

Söz konusu iddiaların doğru olması durumunda yeni Galaxy S25 Slim'in iPhone 17 Air'dan çok daha tercih edilebilir bir cihaz olabileceğini söyleyebiliriz. Zira Air hakkında şimdiye kadar gelen tüm bilgiler, telefonun en büyük farkının tasarım alanında olacağını, hatta iPhone 17 modellerinden daha kötü özelliklere sahip olacağını işaret ediyor.

Peki siz yeni Galaxy S25 Slim modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...