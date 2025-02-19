iPhone 17 Air Dedikoduları: Yapay Zeka Özellikleriyle Farkını Gösterecek

iPhone 17 Air ile ilgili söylentiler dolaşmaya başladı ve heyecanla bekleyenler için birkaç ilginç detay var. Jeff Pu'nun son analizine göre, Apple'ın iPhone 17 Air'de titanyum çerçeveyi koruyabileceği konuşuluyor.

Bu, iPhone 15 Pro'da tanıtılan titanyum çerçevenin devam edeceği anlamına geliyor. Ancak diğer modellerin alüminyum ve cam tasarıma geri döneceği de söylentiler arasında. Peki bu cam tasarımıyla dikkat çeken model hakkında neler biliyoruz? Ortaya çıkan tüm söylentileri sizin için derledik.

Yapay Zekanın Payı Büyük

Jeff Pu, Apple'ın yapay zeka yeteneklerinin iPhone 17'nin başarısı için en kritik faktörlerden biri olacağını düşünüyor. Siri'nin zekası da bu noktada önemli bir rol oynayacak.

Apple'ın rakiplerine yetişmek için yapay zeka konusunda ciddi adımlar atması gerekiyor, ancak teknoloji meraklıları yeni donanım özellikleriyle birlikte gelen yapay zeka yeniliklerine oldukça ilgi gösteriyor. Şimdiye kadar Apple Intelligence için olan ilgi beklenenin altında kalmıştı.

iPhone 17 Air Teknik Özellikleri

Yapay zeka dışında bildiğimiz diğer özellikler şöyle:

Tasarım: iPhone 15 Pro'daki gibi Titanyum çerçeve ve diğer modellerde alüminyum ve cam tasarım.

iPhone 15 Pro'daki gibi Titanyum çerçeve ve diğer modellerde alüminyum ve cam tasarım. Ekran: 6,6 inç boyutunda ekran.

6,6 inç boyutunda ekran. İşlemci ve Bellek: Apple A19 çipi, 8GB RAM.

Apple A19 çipi, 8GB RAM. Kamera: 24MP ön kamera, 48MP tek arka kamera, 7P lens. Pro modellerde 6P, standart modellerde 5P lens.

24MP ön kamera, 48MP tek arka kamera, 7P lens. Pro modellerde 6P, standart modellerde 5P lens. Bağlantı: Apple veya Qualcomm modemleri, Apple'ın kendi Wi-Fi ve 5G modemlerini test ettiği söyleniyor.

Apple veya Qualcomm modemleri, Apple'ın kendi Wi-Fi ve 5G modemlerini test ettiği söyleniyor. Pil ve Şarj: 35W hızlı şarj desteği.

iPhone 17 serisiyle ilgili daha fazla söylenti ve rapor duydukça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. O zamana kadar yorumlarda buluşalım: Siz böyle bir model tercih eder miydiniz? En çok dikkatinizi çeken özellik hangisiydi?