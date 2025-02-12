Heyecanlandıran Gelişme: iPhone SE 4'ün Tanıtım Tarihi Sızdırıldı!

Teknoloji devi Apple, uygun fiyata iPhone deneyimi sunan SE serisinin yeni modelini tanıtmaya hazırlanırken heyecan verici bir gelişme yaşandı. iPhone SE 4'ün çıkış tarihi sızdırıldı. Peki, ucuz iPhone ne zaman tanıtılacak?

Geçtiğimiz günlerde yeni iPhone SE modelinin render görüntüleri sızdırılmıştı. Çentik ile birlikte gelecek telefonun iPhone 14 modeline benzeyecek olması şaşırtmıştı. 48 megapiksel çözünürlüğündeki kameranın yağ tarafında LED flaş konumlanacak. Arka yüzeyde ayrıca önceki modellerde olduğu gibi Apple logosu bulunacak.

Yeni iPhone modeli Super Retina XDR OLED ekranı 6,1 inç büyüklüğünde olacak. 2022 yılında satışa sunulan iPhone SE 3 modelinin 4,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olduğunu belirtelim. Gücünü Apple A18 işlemcisinden alacak yeni telefonda 8 GB RAM yer alacak.

iPhone SE 4 Çıkış Tarihi

Bloomberg'den Mark Gurman, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda iPhone SE 4 modelinin gelecek haftaya kadar duyurulacağını öne sürdü. Gurman'a göre ABD merkezli Apple, uygun fiyatlı iPhone için bir lansman düzenlemeyecek.

Gurman ayrıca M4 işlemcili MacBook Air modeline dair de önemli bir iddia ortaya attı. M4'lü MacBook Air birkaç hafta içinde tanıtılacak. Önümüzdeki aylarda M3 işlemcili iPad Air ve iPad 11'in de tanıtılması bekleniyor.