200 MP Kameralı vivo X200 Ultra ve X200s Çok Yakında Geliyor

vivo X200 serisi, 2024 yılının ekim ayında düzenlenen etkinlikte tanıtılmıştı ancak o etkinlikte X200 Ultra ve X200s duyurulmamıştı. Yaşanan yeni bir sızıntı, serisinin yeni telefonlarının ne zaman tanıtılacağını gözler önüne serdi.

X200s modelinin işlemci dışında X200 ile hemen hemen aynı olması bekleniyor. X200 modelinde Dimensity 9400 tercih edilmişti. X200s'te ise Dimensity 9400+ işlemcisinin yer alacağı iddia ediliyor.

X200 Ultra modelinde 1/1.28" boyuta sahip 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 1/1.28" boyuta sahip 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 1/1.4" boyuta sahip 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kameranın yer alacağı söyleniyor.

Ultra geniş açılı kameranın 1x, ana kameranın ise 1.5x olduğu söyleniyor. Genellikle 1x'in ana kamera ve ultra genişin 0,5x veya 0,6x olmasına alışkınız. İnce çerçevelerin yer aldığı telefonda dairesel kamera tasarımı bulunuyor.

vivo X200 Ultra ve X200s Çıkış Tarihi

İddiaya göre vivo, X200 Ultra ve X200s modellerini nisan ayının ortasında tanıtacak. X200 ve X200 Pro modelleri ise geçtiğimiz yılın ekim ayında tanıtılmıştı.