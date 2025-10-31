iPhone 17'ler Artık Evde Tamir Edilebiliyor: Servis Çilesi Bitti!

Apple, kullanıcıların orijinal parçaları sipariş edip cihazlarını kendilerinin onarabilmesine olanak tanıyan Kendi Kendine Onarım (Self Service Repair) programını ilk olarak Nisan 2022’de ABD’de başlatmıştı. Şirket şimdi programın kapsamını iPhone 17 serisini de içerecek şekilde genişletti.

iPhone 17, Apple Self Servis Programına Dahil Edildi

Artık iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max veya iPhone Air modellerinden birine sahipseniz ve cihazınızda bir onarım ihtiyacı varsa, doğrudan Apple üzerinden yedek parçaları sipariş edebilir ve onarım kılavuzlarını indirebilirsiniz. Örneğin eSIM'li iPhone 17 Pro Max'in bataryası için 119 dolar ödemeniz gerekiyor. İşlem sonrasında parça iadesi gerçekleştirirseniz, yeni bataryanın maliyeti 61.88 dolara düşüyor.

Tabii Apple, yalnızca ne yaptığınızı biliyorsanız bu işlemleri kendiniz yapmanızı öneriyor. Kılavuzlar ayrıntılı talimatlar sunsa da, bazı parçaların değişimi oldukça zahmetli olabiliyor.

Kendi Kendine Onarım programı şu anda ABD, Birleşik Krallık, Kanada ve birçok Avrupa Birliği ülkesinde erişime açık. Kullanıcılar Apple’ın özel onarım portalı üzerinden kamera, pil, hoparlör, cam ve daha birçok orijinal parçayı sipariş edebiliyor. Maalesef bu program ülkemizde aktif değil.