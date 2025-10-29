Apple, iPhone Air Üretimini Bitirdi mi? Son İddia Ortalığı Karıştırdı

Apple’ın yakın zamanda piyasaya sürdüğü akıllı telefonlardan iPhone Air modeli hakkında üretim söylentileri gündemden düşmüyor. Bazı kaynaklar şirketin bu modeli neredeyse üretimden kaldırdığını iddia etmişti. Ancak kısa süre önce gelen yeni bilgiler bu söylentilerin gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu. İşte ayrıntılar...

Apple, iPhone Air Üretimini Kısmıyor

Bir yatırım şirketinin hazırladığı yeni rapor, iPhone Air’in üretimiyle ilgili ortaya çıkan iddialara netlik kazandırdı. Rapora göre Apple, 2025 yılı için belirlediği üretim hedeflerinde hiçbir değişiklik yapmadı. Şirketin planları telefonun üretiminin aynı hızla devam ettiğini gösteriyor.

Verilere göre iPhone Air’in üçüncü çeyrek üretim tahmini 3 milyon, dördüncü çeyrek hedefi ise 7 milyon adet olarak korunuyor. Aynı raporda iPhone 17 serisinin tamamı için de üçüncü çeyrekte 54 milyon, dördüncü çeyrekteyse 79 milyon adet üretim planı yer alıyor.

Bazı analistler ise iPhone Air üretiminin azaldığı yönündeki söylentilerin yanlış yorumlandığını düşünüyor. Özellikle Pro modellerin piyasaya sürüldüğü ilk dönemlerde daha fazla talep görmesi, üretim oranlarında kısa süreli değişiklikler yaratabiliyor. Tabii bu iPhone Air’in başarısız olduğu anlamına gelmiyor.

iPhone Air Özellikleri

Özellik Detay Ekran: 6,5″ Super Retina XDR OLED, 2736 x 1260 piksel çözünürlük, 460 ppi, ProMotion 120 Hz, Always-On, HDR, 3000 nit tepe parlaklık İşlemci: Apple A19 Pro RAM: 12 GB Depolama: 256 GB, 512 GB ve 1 TB Arka Kamera: 48 MP (f/1.6) Ön Kamera: 18 MP (f/1.9) Bağlantı: USB-C portu, eSIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread, UWB, 5G,

