Apple'dan iPhone 17 İçin Radikal Hamle!

Apple, eylül ayında gerçekleştireceği etkinlikte yeni iPhone 17 serisiyle karşımıza çıkacak. Şirket şu anda modelleri tanıtıma hazırlıyor. Tabii zaman azalmasına rağmen sızıntılar da gelmeye devam ediyor. Son olarak Apple'ın iPhone 17 serisiyle önemli bir değişiklik planladığı iddia edildi.

Apple, iPhone 17 Serisiyle Standart Modelin Ekran Boyutunu Artırıyor

Apple, geçtiğimiz yıl iPhone 16 serisinde Pro modelinin ekranını 6.1 inçten 6.3 inçe, Pro Max'i ise 6.7 inçten 6.9 inçe büyüttü. Standart iPhone 16 ve 16 Plus modelleri ise önceki gibi küçük ekran boyutunu korudu. Bu yıl Plus modelini Air ile değiştirecek şirket, önemli bir değişiklik daha yapacak.

Apple ile ilgili güvenilir kaynaklardan Ross Young'ın paylaştığı bilgilere göre teknoloji devi, iPhone 17 serisiyle birlikte standart modelin ekran boyutunu 6.1 inçten 6.27 inçe yükseltecek. Böylelikle iPhone 17 ve 17 Pro Max arasında ekran boyutu farkı neredeyse sıfıra inecek.

Söz konusu bu söylenti birden fazla kaynak tarafından ortaya atıldı. Bu yüzden kesin gözüyle bakılıyor. Bununla birlikte standart modelin 120 Hz yenileme hızı desteğine sahip olacağı da çok konuşulan iddialardan biri. Bilindği üzere Apple, bu konuda yıllardır eleştirilere maruz kalıyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? iPhone 17 serisinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.