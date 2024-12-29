Apple, Yıllardır Beklediğimiz Özelliği iPhone 17 İle Beraber Hayata Geçirecek!

Her yıl piyasaya sürdüğü iPhone serilerinde önemli yenilikleri hayata geçiren Apple, bir yandan da cihazlarındaki bazı özellikkleri uzun yıllar boyu güncellememekararı alabiliyor. Bunlardan biri kesinlike ekran yenileme hızı. Android tarafında 120 Hz'nin standart olarak kabul edildiği bu alanda Apple'ın en üst düzey modelleri hala 60 Hz'lik yenileme hızına sahip.

Ancak bu durum yakında değişecek gibi görünüyor. Gelen son haberlere göre Apple, 2025 yılında piyasaya süreceği iPhone 17 serisi ile birlikte telefonların ekran yenileme hızında yükseltmeye gidecek.

iPhone 17 Modelleri Daha Yüksek Ekran Yenileme Hızına Sahip Olacak

Sektörel kaynaklardan aktarılan bilgilere göre, ABD merkezli teknoloji devi Apple beklentilerin altında kalan iPhone 16'nın ardından yeni iPhone 17 serisinde önemli özellikleri hayata geçirmeyi hedefliyor. Şirket bu bağlamda ilk olarak yıllardır eleştirilerin odağında olan yenileme hızı için kolları sıvayacak.

Dev markanın iPhone 16'da da 60 Hz'de bırakılan ekran yenileme hızını iPhone 17 modelleri ile birlikte yükselteceği bildiriliyor. Yaklaşan cihazların 90 veya 120 Hz'lik yenileme hızlarıyla beraber gelmesi olası görünüyor.

Bu iddianın yanı sıra 2025 yılında piyasaya sürülecek iPhone 17 serisi hakkında sayısız spekülasyon mevcut. Yeni telefonların muhtemel özellikleri için buraya göz atabilirsiniz:

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