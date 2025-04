Daha Tanıtılmadı Bile: iPhone 17 İncelemesi Ortaya Çıktı [Video]

Akıllı telefon sektöründe her markanın yeni amiral gemisi modeli her zaman merak konusu olmuştur. Ancak her zaman içlerinden birkaçının yeni modeli diğerlerinden çok daha fazla gündem olur. Bu markalardan biri de şüphesiz Apple. Genellikle her eylül ayında yeni akıllı telefon serisini tanıtan markanın bu yıl tanıtması beklenen iPhone 17 ailesi de aynı merak durumundan nasibini aldı. Hatta markanın yeni telefon serisi çıkmadan aylar öncesinden inceleme videoları yayınlandı. İşte konuyla ilgili detaylar...

iPhone 17 İnceleme Videosu Yayınlandı!

iPhone 17 ailesi her geçen gün farklı bir sızıntı ile gündeme geliyor. Bu hususta neredeyse iPhone 17 Air hakkındaki tüm bilgiler ortaya çıkarken ailenin diğer üyelerinin de teknik özelliklerinin yarısından fazlası şu anda biliniyor. Tabi tüm bu ortaya çıkan özellikler için kesin doğru ifadesini takınamıyoruz ancak telefonun tasarımı noktasında her şey netleşti diyebiliriz. Ancak daha da şaşırtıcı olan telefonun tanıtımına aylar olmasına rağmen inceleme videosunun ortaya çıkmış olması.

Appletrack isimli YouTube kanalı tarafından hazırlanan videoda bir iPhone 17 maketi incelemeye alınıyor. Ortaya çıkan maket telefon kendi üretimleri ve tasarım noktasında Eylül ayında tanıtılmasını beklediğimiz cihazla aynı diyebiliriz. Bu noktada özenle hazırlanmış olan maket telefon bizlere gerçek iPhone 17 ailesi hakkında pek çok fikir veriyor diyebiliriz. İnceleme esnasında iPhone 17 ve iPhone 17 Air arasındaki kalınlık farkının gösterilmes de ihmal edilmemiş.

Cihazın temel tasarım değişikliklerinden bahsetmemiz gerekirse iPhone 17 Pro ve Pro Max modelleri yepyeni bir arka kamera tasarımıyla gelecek. Mevcut köşeli modül yapısının yerine, cihazın tamamı boyunca uzanan yatay bir “kamera barı” yer alacak. Bu değişiklik, cihazın hem estetik hem de optik yerleşim anlamında farklılaşacağını gösteriyor. Bunun yanında ince iPhone sevdası da pek çok haberimizde bildirdiğimiz gibi Air modeli ile mutlu sona kavuşacak.

Peki siz iPhone 17 ailesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...