Steam Açık Dünya Aksiyon Oyununda İndirim Yaptı! Fırsatı Kaçırmayın
Steam geçtiğimiz yıl oyuncuların beğenisine sunulan Assassin’s Creed Shadows'un fiyatında kayda değer bir indirim yaptı. İşte oyunun indirimli fiyatı!
⚡ Önemli Bilgiler
- Assassin’s Creed Shadows'un fiyatı Steam'de 55,99 dolardan (2.570 TL) 27,99 dolara (1.284 TL) kadar geriledi.
- Oyun için indirimler 9 Haziran'a kadar devam edecek.
- Maalesef Assassin’s Creed Shadows için Türkçe dil desteği bulunmuyor.
Steam Assassin’s Creed hayranlarını fazlasıyla sevindirecek yeni bir indirim kampanyası başlattı. Platform bu kapsamda kısa bir süre önce Assassin’s Creed Shadows'un fiyatında dikkat çeken bir indirim yaptı. Peki bu kampanya ne zamana kadar devam edecek? İşte merak edilen detaylar!
Assassin’s Creed Shadows Fiyatı Steam'de Ne Kadar Oldu?
Assassin’s Creed Shadows kısa bir süre önce Steam'de indirime girdi. Kampanya kapsamında yapımın fiyat etiketi 55,99 dolardan (2.570 TL) 27,99 dolara (1.284 TL) kadar geriledi. Bununla birlikte indirimlerin 9 Haziran'a kadar devam edeceğini belirtelim. Yani oyunu satın alıp almama konusunda bolca süre var diyebiliriz.
Assassin’s Creed Shadows Nasıl Bir Oyun?
Assassin's Creed Shadows üçüncü şahıs bakış açısıyla oynanan bir açık dünya aksiyon rol yapma oyunu. Hikaye 16. yüzyılın sonlarında Sengoku dönemindeki feodal Japonya’da geçiyor ve ülkeyi tek bir bayrak altında birleştirmeye çalışanların yarattığı kanlı iç savaşı konu alıyor demek mümkün. Yapımda Naoe adlı ölümcül bir şinobiyi ve Yasuke adlı güçlü bir samurayı kontrol ediyoruz. Her karakterin kendine özgü silahları, savaş mekanikleri ve olaylara tamamen zıt bir yaklaşım tarzı bulunuyor. Kısacası saatlerinizi harcayabileceğiniz eğlenceli bir oyun diyebiliriz.
Assassin’s Creed Shadows Türkçe Desteği Var mı?
Assassin’s Creed Shadows’un Steam sayfasına baktığımızda maalesef Türkçe desteğinin bulunmadığını görüyoruz. Yani oyunu satın alıp yüklediğinizde arayüzü, altyazıyı ve seslendirmeyi İngilizce olarak deneyimlemeniz gerekiyor. Bu da yapımın Türk oyuncular açısından en büyük dezavantajı diyebiliriz.
Assassin’s Creed Shadows Sistem Gereksinimleri Neler?
- İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)
- İşlemci: Intel i7-4790 / AMD Ryzen 5 1600
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: Nvidia GTX 1060 6GB / AMD RX 570 4GB
- DirectX Sürümü: DirectX 12
- Depolama: 100 GB
Seçimlerinizin Hikayeyi Tamamen Değiştirdiği Oyun İndirime Girdi! Türkçe Desteği Var
Steam, ilk çıkış yaptığı günden bu yana adından söz ettiren popüler oyunun fiyatında büyük bir indirim yaptı. Peki yapım ne kadardan satılıyor? İşte ayrıntılar!
Editörün Yorumu
Dürüst olmam gerekirse bir dönem Assassin’s Creed oyunlarından fazlasıyla sıkıldım. Bu nedenle seriden birkaç sene uzak kaldım diyebilirim. Ancak Assassin’s Creed Shadows'un yüzde 50 indirime girmesi düşüncelerimi biraz değiştirdi. Sanırım indirimi değerlendirip boş vakitlerimde bu oyunu deneyeceğim.