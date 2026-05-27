Steam Açık Dünya Aksiyon Oyununda İndirim Yaptı! Fırsatı Kaçırmayın

Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

Akıllı Özetleme Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

Steam Assassin’s Creed hayranlarını fazlasıyla sevindirecek yeni bir indirim kampanyası başlattı. Platform bu kapsamda kısa bir süre önce Assassin’s Creed Shadows'un fiyatında dikkat çeken bir indirim yaptı. Peki bu kampanya ne zamana kadar devam edecek? İşte merak edilen detaylar!

Assassin’s Creed Shadows Fiyatı Steam'de Ne Kadar Oldu?

Assassin’s Creed Shadows kısa bir süre önce Steam'de indirime girdi. Kampanya kapsamında yapımın fiyat etiketi 55,99 dolardan (2.570 TL) 27,99 dolara (1.284 TL) kadar geriledi. Bununla birlikte indirimlerin 9 Haziran'a kadar devam edeceğini belirtelim. Yani oyunu satın alıp almama konusunda bolca süre var diyebiliriz.

Assassin’s Creed Shadows Nasıl Bir Oyun?

Assassin's Creed Shadows üçüncü şahıs bakış açısıyla oynanan bir açık dünya aksiyon rol yapma oyunu. Hikaye 16. yüzyılın sonlarında Sengoku dönemindeki feodal Japonya’da geçiyor ve ülkeyi tek bir bayrak altında birleştirmeye çalışanların yarattığı kanlı iç savaşı konu alıyor demek mümkün. Yapımda Naoe adlı ölümcül bir şinobiyi ve Yasuke adlı güçlü bir samurayı kontrol ediyoruz. Her karakterin kendine özgü silahları, savaş mekanikleri ve olaylara tamamen zıt bir yaklaşım tarzı bulunuyor. Kısacası saatlerinizi harcayabileceğiniz eğlenceli bir oyun diyebiliriz.

Assassin’s Creed Shadows Türkçe Desteği Var mı?

Assassin’s Creed Shadows’un Steam sayfasına baktığımızda maalesef Türkçe desteğinin bulunmadığını görüyoruz. Yani oyunu satın alıp yüklediğinizde arayüzü, altyazıyı ve seslendirmeyi İngilizce olarak deneyimlemeniz gerekiyor. Bu da yapımın Türk oyuncular açısından en büyük dezavantajı diyebiliriz.

Assassin’s Creed Shadows Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi : Windows 10 (64-bit)

: Windows 10 (64-bit) İşlemci : Intel i7-4790 / AMD Ryzen 5 1600

: Intel i7-4790 / AMD Ryzen 5 1600 RAM : 8 GB

: 8 GB Ekran Kartı : Nvidia GTX 1060 6GB / AMD RX 570 4GB

: Nvidia GTX 1060 6GB / AMD RX 570 4GB DirectX Sürümü : DirectX 12

: DirectX 12 Depolama: 100 GB

Editörün Yorumu

Dürüst olmam gerekirse bir dönem Assassin’s Creed oyunlarından fazlasıyla sıkıldım. Bu nedenle seriden birkaç sene uzak kaldım diyebilirim. Ancak Assassin’s Creed Shadows'un yüzde 50 indirime girmesi düşüncelerimi biraz değiştirdi. Sanırım indirimi değerlendirip boş vakitlerimde bu oyunu deneyeceğim.