The Witcher 3 Hayranlarına Büyük Sürpriz: Geralt 11 Yıl Sonra Geri Dönüyor!

CD Projekt RED, Witcher 3'ün yeni DLC'si Songs of the Past'ı duyurdu. 2015'te çıkan ve çıktığı gibi en iyi RPG oyunları listesine adını yazdıran yapım, geçmişte oyuna yeni hikayeler ekleyen iki büyük DLC ile karşımıza çıkmıştı. Geliştirici şirket, aradan geçen 11 yılın ardından The Witcher 3 için Songs of the Past adlı yeni DLC'sini resmen duyurdu.

The Witcher 3'ün Yeni DLC'si Songs of the Past Ne Zaman Çıkacak?

CD Projekt RED tarafından paylaşılan bilgilere göre Songs of the Past, 2027 yılında oyuncularla buluşacak. Ancak şirket şu an için net çıkış tarihi paylaşmadı. Bunun yerine daha fazla bilginin 2026 yazının sonlarına doğru açıklanacağını belirtildi. Bu nedenle fiyat, oynanış süresi, yeni bölge ve hikaye detayları için biraz daha beklemek gerekecek.

DLC'nin hikayesine dair bildiğimiz tek şey Geralt of Rivia’nın geri döneceği. Ancak bildiğiniz üzere CD Projekt RED halihazırda The Withher 4 üzerinde çalışıyor. Söz konusu oyunun oynanabilir ana karakteri ise Ciri olacak. Oyunun hikayesine dair pek bir şey bilmesek de Songs of the Past, The Witcher 3'ü The Witcher 4'e bağlayan bir hikaye sunabilir.

CD Projekt RED'in açıklamasına göre Songs of the Past, Fool’s Theory ile birlikte geliştiriliyor. Bu stüdyo halihazırda serinin 2007'de çıkan ilk oyununun da yeniden yapıldığı Remake versiyonunun üzerinde çalışıyor. Yani ekip halihazırda modern bir The Witcher için gereken teknik bilgiye sahip.

The Witcher 3'ün Yeni DLC'si Songs of the Past Hangi Platformlara Çıkacak?

Söz konusu ek paket PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformlarında aynı anda oynanabilir olacak. The Witcher 3'ün çıktığı ilk konsollar olan PlayStation 4 ve Xbox One modelleri için ise bir duyuru yapılmadı. Yani bir önceki nesil konsollara çıkmayacağını varsayabiliriz.

Editörün Yorumu

Yukarıda da belirttiğim üzere The Witcher 3 yaklaşık 11 yıllık bir oyun. Bu nedenle çıkışının üzerinden bu kadar zaman geçtikten sonra yeni bir DLC benim için şaşırtıcı oldu. Açıkçası Geralt ile yeni maceralara atılmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Özellikle de bu maceranın bizi The Witcher 4'e hazırlıyor olma ihtimali beni şimdiden heyecanlandırmaya yetiyor.

Şirketin daha önce paylaştığı bilgilere göre The Witcher serisi 75 milyonun üzerinde satışa ulaştı ve 1000’den fazla ödül kazandı. The Witcher 3 ise 2015’te PC, PlayStation 4 ve Xbox One için çıkmış, daha sonra Nintendo Switch’e gelmiş ve 2022’de yeni nesil grafik güncellemesi almıştı.