72 Saat Pil Ömürlü Kulaklık Tanıtıldı! Çoklu Bağlantı Desteği Var

Xiaomi, ilk olarak bu yılın Nisan ayının sonuna doğru özelliklerinin ortaya çıkması ile beklenmeye başlanan Redmi Headphones Neo kulaklığını tanıttı. Kullanıcılara kaliteli bir ses deneyimi sunacak özelliklerle donatılan yeni kulaklık, dinleme ve konuşma için gürültü engelleme, uzun pil ömrü, hızlı şarj ve çok daha fazlasıyla ön plana çıkıyor.

Redmi Headphones Neo'nun Özellikleri Neler?

Sürücü: 40 mm titanyum kaplamalı sürücü.

40 mm titanyum kaplamalı sürücü. Aktif Gürültü Engelleme (ANC): 42dB'e kadar dinamik gürültü engelleme.

42dB'e kadar dinamik gürültü engelleme. Manuel ANC Ayarlama: 3 farklı seviye.

3 farklı seviye. Mikrofon: Aramalarda gürültü azaltma özellikli 3 adet mikrofon.

Aramalarda gürültü azaltma özellikli 3 adet mikrofon. Rüzgar Gürültüsü Engelleme: Saniyede 5 metre hıza kadar rüzgâr hızını engelleme.

Saniyede 5 metre hıza kadar rüzgâr hızını engelleme. Ses Sertifikası: Hi-Res Audio sertifikası.

Hi-Res Audio sertifikası. Ekolayzer (EQ) Modları: 4 hazır mod (Dengeli, bas güçlendirme, tiz güçlendirme, ses / vokal güçlendirme) ve 1 adet özelleştirme seçeneği.

4 hazır mod (Dengeli, bas güçlendirme, tiz güçlendirme, ses / vokal güçlendirme) ve 1 adet özelleştirme seçeneği. Pil Ömrü: Toplamda 72 saate kadar.

Toplamda 72 saate kadar. Hızlı Şarj: 10 dakikalık şarj ile 5 saate kadar çalma süresi.

10 dakikalık şarj ile 5 saate kadar çalma süresi. Bluetooth Sürümü: 5.4.

5.4. Çoklu Bağlantı: Aynı anda 2 cihaza eş zamanlı bağlanma.

Aynı anda 2 cihaza eş zamanlı bağlanma. Ses Paylaşımı: HyperOS işletim sistemine sahip uyumlu cihazlar arasında ses paylaşımı.

HyperOS işletim sistemine sahip uyumlu cihazlar arasında ses paylaşımı. Boyutlar: 202 mm x 183 mm x 47 mm.

202 mm x 183 mm x 47 mm. Ağırlık: 263 gram.

Redmi Headphones Neo Nasıl Bir Ses Kalitesi Verir?

Redmi Headphones Neo, 40 mm titanyum kaplama sürücülerle birlikte geliyor. Titanyum kaplama, sert ve hafif bir yapıda olması sayesinde tiz detayları net şekilde veriyor. Bu da vokallerin daha net bir şekilde duyulmasına olanak sağlayacaktır. Öte yandan kulaklık, çeşitli ekolayzer modları ile farklı müzik türlerine göre en iyi ses kalitesini sunmaya odaklanıyor.

Redmi Headphones Neo'nun Şarjı Ne Kadar Süre Gidiyor?

Cihaz, 72 saate kadar pil ömrü sunuyor. Ayrıca sadece 10 dakikalık şarj ile 5 saatlik bir müzik dinleme imkânı elde ediliyor. Kullanım süresinin sık sık uzun seyahatlerde bulunan, iş veya eğitim dolayısıyla günün büyük bir kısmını dışarıda geçirmek zorunda olan kişiler için ideal olduğu söylenebilir. Tabii, cihazını sadece sürekli şarj etmek istemeyenlere de büyük katkısı dokunacaktır. Hızlı şarj ise sabahları geç kalkan ve evden çıkmadan önce yeterli vakit bulamayan kişiler için bu modeli oldukça kullanışlı kılacaktır.

Redmi Headphones Neo Gürültü Engelliyor mu?

Kulaklık, 42 dB'e kadar aktif gürültü engelleme özelliğine sahip. Müzik dinlerken dışarıdan gelen düşük frekansları sesleri engellemek için yeterli olacaktır. Ayrıca bulunduğunuz ortamdaki klima ya da bilgisayar fanı gibi seslerden de rahatsız olmamanızı sağlayacaktır. Diğer yandan kulaklık, sesli görüşmeler için de çevresel gürültü engelleme özelliğine sahip.

Siz konuşurken çevreden gelen saniyede 5 metre hıza kadar olan rüzgâr sesini engelleyebiliyor. Ayrıca kafe ve benzeri ortamlardaki kalabalıktan gelen uğultuları da oldukça azaltıyor. Bu da aşırı gürültülü ortamda bulunulmadığı sürece üç mikrofonla desteklenen ENC yani çevresel gürültü engelleme özelliğinin yeterli olacağı anlamına geliyor.

Redmi Headphones Neo'nun Fiyatı Ne Kadar?

Redmi Headphones Neo için 6 bin 980 yen fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 2 bin 10 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de satışa sunulması durumunda fiyatı vergiler ve diğer maliyetlerle birlikte 5 bin TL civarında olabilir. Konu ile ilgili resmî açıklamada bulunulmadığını, fiyatın değişebileceğini belirtelim.

Redmi Headphones Neo Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu an birçok Redmi kulaklık satılıyor. Redmi Buds 6, Redmi Buds 8 Lite, Redmi Buds 8 Active bunlara örnek olarak verilebilir. Bunu göz önünde bulunduracak olursak yeni kulaklığın da Türkiye'de satışa sunulma ihtimali olduğunu söyleyebiliriz. Tabii, Xiaomi'nin bunun için kulak içi modeller gibi küresel pazar odaklı ilerleme stratejisine bağlı kalması gerekiyor.

Editörün Yorumu

Redmi Headphones Neo'nun sade bir tasarımı bulunuyor. Beyaz renk seçeneğine yapılan küçük yeşil dokunuşu beğendiğimi söyleyebilirim. Özellik tarafında ise sürücüsü ve pil ömrü epey dikkatimi çekti. Mevcut kulak üstü kulaklık pazarında birçok model ile rekabet edebilecek seviyede olduğunu düşünüyorum. Türkiye'ye gelmesi hâlinde pek çok kişi tarafından değerlendirilecek modeller arasında yer alacaktır.