Huawei'nin Yeni Amiral Gemisi Telefonunu Sürekli Düşürenleri Memnun Edecek!

Huawei'nin yaklaşan Mate 90 serisi için geri sayım resmen başladı. Daha önce çıkış tarihi sızdırılan akıllı telefonun son olarak ekran dayanıklılığıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İşte merak edilen detaylar!

Huawei Mate 90'ın Ekranı Selefinden Daha Dayanıklı Olacak

Güvenilir sektör kaynaklarına göre yaklaşan Huawei Mate 90’ın ekranı selefinden daha dayanıklı olacak. Bu kapsamda Çinli markanın bazı testler yürüttüğü ve telefonun ön camına yeni bir koruyucu katman ekleyerek çizilmelere ve darbelere karşı daha dayanıklı hale getirmek için mesai harcadığı iddia ediliyor. Şu an için bu yeni teknolojinin serideki hangi modellerde kullanılacağı paylaşılmadı. Fakat çok yüksek ihtimalle standart modelde karşımıza çıkacak.

Huawei Mate 90 Özellikleri Neler Olacak?

Huawei Mate 90'ın teknik özellikleriyle ilgili henüz çok fazla sızıntı ortaya çıkmadı. Ancak burada Mate 80 üzerinde bazı tahminlerde bulunabiliriz. Bilindiği üzere akıllı telefonda Kirin 9020 yonga seti yer alıyor. 7 nm mimariyle üretilen bu donanım 8 nm tabanlı rakiplerine göre güç verimliliği gibi konularda daha avantajlı diyebiliriz. Oyun performansında ise Genshin Impact'i ve Call of Duty Mobile'ı 60 FPS'de çalıştırabiliyor. Yeni modelin işlemcisi daha güçlü olacağından oyunlarda daha başarılı olacağını söyleyebiliriz.

Cihazda 6,75 inç boyutlarında, 1280 x 2832 piksel çözünürlüğü ve 120Hz yenileme hızlarını destekleyen OLED bir panel bulunuyor. Bu kapsamda yeni telefonda da 120Hz tazeleme hızlarına sahip OLED bir ekran kullanılabilir. Ekran boyutlarının ise 6,7-6,8 inç boyutlarında olması söz konusu. Öte yandan Mate 80'de 50 megapiksel ana, 12 megapiksel periskop telefoto ve 40 megapiksel ultra geniş açı sensörleri kullanılmıştı. Yeni modelde ise daha iyi kamera özellikleri kullanılabiliyor.

Huawei Mate 90 Ne Zaman Tanıtılacak?

Bilindiği gibi Huawei Mate 80 serisi geçtiğimiz yılın kasım ayında piyasaya sürüldü. Ancak yeni model için bu kadar beklemek zorunda kalmayacağız. Zira daha önceki raporlara göre cihaz bu yılın eylül ayında kullanıcıların beğenisine sunulacak. Bu lansmanla birlikte cihazın özelliklerini, tasarımı ve fiyatını birinci ağızdan öğrenebileceğiz.

Huawei Mate 90 Fiyatı Ne Kadar Olacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Huawei'den Mate 90'ın fiyat etiketiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak burada Mate 80'in 4.699 yuan (31.788 TL) seviyesinde bir başlangıç fiyat etiketine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Yeni modelin daha güçlü olacağını düşündüğümüzde 4.999 yuan (33.817 TL) civarında bir fiyata sahip olması sürpriz olmaz. Buna cihazın ülkemizdeki vergileri dahil ettiğimiz 48.449 TL'ye denk geliyor.

Huawei ülkemizde çok sayıda akıllı telefonunu satsa da geçen yıl satışa çıkan Mate 80 ailesi Türkiye'ye gelmedi. Bu kapsamda Mate 90 serisinin de Türkiye'de satılmama ihtimali söz konusu. Ancak yine de şirketin resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

Editörün Yorumu

Akıllı telefonlarda ekran dayanıklılığı çok önemli. Son yıllarda bu alanda önemli gelişmeler yaşandı ve bu sayede düşme/çarpma gibi durumlarda ekran hemen zarar görmüyor. Ancak yine de halen geliştirilmesi gereken konuların olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle Huawei'nin Mate 90 için yaptığı dayanıklılığı geliştirme çalışmaları beni memnun etti diyebilirim.