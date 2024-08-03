Selfie Severlere Müjde: iPhone 17 Kamera Özellikleri Ortaya Çıktı!

Apple, önümüzdeki ay iPhone 16 serisini tanıtmaya hazırlanırken, bir sonraki yılın amiral gemisi iPhone 17 ailesi için de yeni detaylar ortaya çıkıyor. Son raporlar, akıllı telefonların kamera konusunda önemli bir yükseltmeyle kullanıcıların karşısına çıkacağını gösteriyor. Bu yükseltme özellikle selfie severleri memnun edecek!

iPhone 17 Serisi 24 Megapiksel Selfie Kamerasıyla Gelecek İddiası

Sektördeki sızıntılarıyla tanınan Jeff Pu, önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek iPhone 17 serisiyle ilgili dikkat çekici ayrıntıları paylaştı. Buna göre, serinin tüm modellerinde 24 Megapiksellik selfie kameraları kullanılacak. Bu sayede daha ayrıntılı ve kaliteli selfieler çekilebilecek.

Kaynağa göre, ön kameranın çözünürlüğünün artırılmasının yanı sıra lens tasarımında da bazı değişiklikler olacak. Burada altı elementli plastik bir lens kullanılacağı ve bunun kullanıcılara fotoğrafçılık konusunda ek avantajlar sunacağı söyleniyor.

Apple, iPhone 11'den bu yana tüm modellerinde 12 Megapiksellik selfie sensörleri kullandı. Şirketin şu anda en güncel ve güçlü modeli olan iPhone 15 Pro Max'te de bu gelenek devam etti. Eğer iddialar doğruysa, önümüzdeki yıl tanıtılacak iPhone 17 serisiyle birlikte bu konuda yeni bir dönem başlayacak.

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