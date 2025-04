iPhone 17 İçin Hazırlanan Maketler Artık Mağazalarda Sergilenmeye Başlandı

Apple’ın bu sonbaharda tanıtacağı iPhone 17 serisiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Çin’deki bir teknoloji mağazasında, bugüne kadar ortaya çıkan sızıntılardan yola çıkarak hazırlanan iPhone 17 maketlerine rastlandı.

Görünüşe göre Çinli perakendeciler tanıtımından aylar önce iPhone 17 modellerinin tasarımlarını netleştirmiş. Hatta birçok mağazada son olarak ortaya çıkan maketlerin, şimdiden müşterilere sergilenmeye başlandığı bildiriliyor.

Apple’a yakın kaynakların aktardığına göre, Çin’deki bir teknoloji mağazası kısa süre önce iPhone 17 serisine ait maketleri müşterilere sergilemeye başladı. Mağaza yetkilileri, bu maketlerin yeni modellerin tasarımını birebir yansıttığına inanıyor.

Yeni iPhone’ların Çin’de üretileceği göz önünde bulundurulduğunda, ülkedeki perakendecilerin tasarım konusunda daha net bilgilere sahip olması oldukça muhtemel gözüküyor. Bu gelişme sonrası birçok kişi, paylaşılan maketlerin iPhone 17 serisinin nihai tasarımını yansıttığını düşünüyor.

In China, a store is using the CAD models I provided to show people how the various iPhone 17 models differ from older models pic.twitter.com/ZVug7ksAWC