iPhone 17 Pro Ezberini Bozuyor! Titanyum Kasaya Veda, Cam ve Alüminyum'a Merhaba

Apple, gelecek sonbaharda iPhone 17 serisini tanıtmaya hazırlanırken, cihazın tasarımıyla ilgili büyük yenilikler sızdırıldı. Görünen o ki Apple, yeni serisiyle birlikte tasarımda radikal değişikliklere imza atarak ezber bozmayı hedefliyor.

Titanyum Kasa Modeli Terk Edildi

2023’te iPhone 16 Pro ve Pro Max modelleriyle büyük bir yenilik olarak tanıtılan titanyum kasalar, iddialara göre iPhone 17 serisinde yerini alüminyum çerçevelere bırakacak. Sızdırılan bilgiler iPhone 17, 17 Pro ve 17 Pro Max, alüminyum çerçeveli olacağına göz kırpıyor. Yani hem titanyumun hem de paslanmaz çeliğin iPhone serisinden tamamen çıkarılacak. Ancak Apple’ın sadece bir yıl önce tanıttığı bir materyali bu kadar hızlı terk etmesi şaşırtıcı.

iPhone 17 Arka Kasa Tasarımı Değişiyor

Yıllardır süregelen bir kasa modeli, iPhone'larda aşina olduğumuz kamera yerleştirmesinden de vazgeçilecek gibi görünüyor. En büyük değişiklik, iPhone 17 Pro ve Pro Max modellerinin arka tasarımında olacak. Yeni bir yarı alüminyum, yarı cam alaşımı yapılacağı konuşuluyor.

Üst kısımda kamera modülünün bulunduğu bölüm alüminyumdan yapılacak. Alt kısımda ise kablosuz şarjı desteklemek için cam malzeme kullanılmaya devam edilecek.

Kamera modülünün tasarımı, Apple’ın şimdiye kadar denediği tüm tasarımlardan farklı olarak karemsi şekilden imtiyaz verecek. Bunun yerine daha büyük ve tamamen alüminyum bir arka plan üzerine yerleşebilir.

Yeni Alaşım Ne Kadar Sağlam?

Titanyumun aksine cam ve alüminyum malzemelerinin bir arada kullanılması, cihazın bütünlüğünü ve estetikliğini bozacak endişesi baş gösterdi. Ayrıca bu tasarımın kablosuz şarj ve dayanıklılık açısından nasıl bir performans sunacağı da belirsiz. Ancak net bilgiler için Eylül 2025 lansmanını beklememiz gerekecek.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yeni iPhone 17 serisinde bu denli değişiklikler yapılması sizce mantıklı bir karar mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.