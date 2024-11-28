Daha Şimdiden iPhone 17 Pro'nun 8 Yeni Özelliği Konuşuluyor: Telefoto Kamera, A19 Çip ve Dahası…

Apple’ın yeni model iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max telefonlarını piyasaya sürmesine yaklaşık 10 ay var. Buna rağmen dikkat çekici söylentiler gündeme düşüyor. Amiral gemisi kategorisindeki bu telefonda donanımdan yazılıma pek çok yeni özellik sunuluyor. Beklenen en önemli 8 özellik dikkat çekiyor. İşte detaylar…

iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max’te Beklenen 8 Yeni Özellik

1. Yeni Alüminyum Çerçeve

iPhone 15 ve 16 Pro’da kullanılan titanyum çerçeve yerini alüminyuma bırakacak; yani iPhone 17 Pro, önceki Pro modellerinden farklı olarak alüminyum çerçeveye sahip olacak. Ayrıca telefonun arka yüzeyi, alüminyum ve cam karışımı yeni bir tasarımla gelecek.

2. Dikdörtgen Kamera Modülü

iPhone 17 Pro modellerinde, daha büyük ve dikdörtgen şeklinde bir kamera çıkıntısı olacak. Bu modülün de alüminyumdan yapılacağı belirtiliyor.

3. A19 Pro Çip

Apple, iPhone 17 Pro’da A19 Pro çip kullanacak. TSMC’nin en yeni 3nm üretim süreci ile geliştirilmiş bu çip, daha yüksek performans ve enerji verimliliği sunacak.

4. Apple Tasarımı Wi-Fi 7 Çipi

iPhone 17, Apple’ın kendi geliştirdiği bir Wi-Fi 7 çipi ile geliyor. Bu çip, Broadcom yerine Apple’ın kendi mühendisleri tarafından tasarlandı ve daha hızlı ve güvenilir bir bağlantı sunacak.

5. 24 Megapiksel Ön Kamera

Tüm iPhone 17 modelleri, 24 MP çözünürlüklü yeni bir ön kamera ile donatılacak. iPhone 16’daki kameranın 12 MP olduğunu hatırlatarak söylemeliyiz ki bu oldukça önemli bir sıçrama.

6. 48 Megapiksel Telefoto Kamera

Pro modellerinde, 48 MP çözünürlüğe sahip bir Telefoto kamera bulunacak. Bu, iPhone 16 Pro’daki 12 MP Telefoto kameradan büyük bir gelişme anlamına geliyor.

7. 12 GB RAM

iPhone 17 Pro modellerinde 12 GB RAM kullanılacak. Bu artış, özellikle çoklu görevlerde ve Apple Intelligence gibi yapay zeka destekli özelliklerde performansı artıracak. Önceki modellerin 8 GB RAM ile sınırlı olduğunu hatırlatalım.

8. Daha Küçük Dinamik Ada (Dynamic Island)

iPhone 17 Pro Max için özel olarak, daha küçük bir Dynamic Island tasarımı bekleniyor. Bu değişiklik, Face ID sisteminde metalens teknolojisinin kullanılması sayesinde mümkün olacak.

iPhone 17 Pro Ne Zaman Çıkacak?

Tüm bu yeniliklerin resmi olarak tanıtılması için biraz daha sabretmemiz gerekiyor. iPhone 17 serisi, büyük olasılıkla Eylül 2025’te tanıtılacak.

Peki siz iPhone 17 Pro’da hangi özelliği daha çok merak ediyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın.