Mercedes'in Ardından Tesla da Yeni Apple Watch Uygulamasını Tanıttı: İşte Özellikleri!

Dünyanın önde gelen otomobil üreticileri, her geçen gün araçlarını geliştirdiği gibi günümüz teknolojisine de ayak uydurmak için çalışmalarını sürdüyor. Bu çalışmaların sonucunda artık bilgisayar, telefon ve hatta akıllı saatler üzerinden bile araçlarımızı kontrol edebiliyoruz.

2024 yılı beraber Honda, Ford ve Volvo gibi markalar araçları için yeni akıllı saat uygulamaları geliştirdi. Son olarak Mercedes ile birlikte Tesla da bu kervana katılan son otomobil üreticisi oldu. Gelin hep beraber elektrikli otomotiv devinin yeni Apple Watch uygulamasına beraber göz atalım.

Tesla Apple Watch Uygulaması, Tıpkı Bir Araba Anahtarı Gibi Çalışacak

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi kısa bir süre önce yeni Apple Watch uyumlu akıllı saat uygulamasını yayınladı. Yapılan açıklamalara göre kullanıcılar, yeni uygulama sayesinde Tesla mobil uygulamasından yapabildikleri tüm işlemleri akıllı saatleri üzerinden de yapabilecek.

Buna göre yeni uygulama, akıllı saatleri adeta birer arabna anahtarına çevirecek. Kullanıcılar, aracını uzaktan çalıştırabildiği gibi şarj durumu, bagaj açma ve klima kontrolleri gibi bazı işlemleri de uygulama üzerinden kolayca gerçekleştirebilecek.

Henüz geçtiğimiz hafta Mercedes-Benz'in de Apple Watch'lar için benzer bir uygulama yayınladığını sizlere aktarmıştık. Görünüşe göre otomobil dünyasındaki büyük markaların giyilebilir teknoloji ve mobil cihazlara olan yatırımı artarak devam edecek.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...