Hangisinin Şarjı Daha Uzun Süre Gidiyor? iPhone 17 Serisi Pil Testinde!

iPhone 17 serisi geçtiğimiz haftalarda tanıtıldı. Apple'ın "Awe-Dropping" etkinliğinde tanıtılan yeni modeller Türkiye'de satışa sunuldu. Bununla birlikte kullanıcılar özellikle batarya ömrü konusunda hangi iPhone modelini tercih edeceklerine karar vermekte zorlandı. İşte karşınızda iPhone 17 serisi pil performans testi ve detayları...

iPhone 17 Serisi Pil Testi Sonuçları Belli Oldu!

Apple’ın yeni tanıttığı iPhone 17 serisi, tasarımı ve donanımıyla olduğu kadar pil ömrü konusunda da merak uyandırdı. Özellikle ince yapısıyla öne çıkan iPhone Air'in günlük kullanımda ne kadar dayanabileceği tartışma konusu oldu. Bu noktada yayınlanan test sonuçlar merak edilenlere cevap oldu.

Tom’s Guide tarafından yapılan testlerde iPhone 17 serisinin tüm modelleri aynı koşullar altında denendi. 150 nit parlaklık seviyesinde kesintisiz 5G internet kullanımıyla gerçekleştirilen testler modeller arasındaki pil farklarını ortaya koydu.

Test sonuçlarına göre iPhone 17 Air, 12 saat 2 dakikalık kullanım sundu. iPhone 17’de bu süre 12 saat 47 dakika, iPhone 17 Pro’da 15 saat 32 dakika ve iPhone 17 Pro Max’te 17 saat 54 dakika olarak kaydedildi. Böylece Pro Max’in iPhone Air’den yaklaşık yüzde 48 daha uzun süre dayanabildiği görüldü. Apple’ın resmi verileri de benzer bir tablo çiziyor.

Şirketin açıkladığı video oynatma sürelerine göre iPhone Air 27 saat, iPhone 17 30 saat, iPhone 17 Pro 33 saat ve Pro Max 39 saatlik performans sunuyor. İnce ve hafif yapısıyla dikkat çeken iPhone Air’in daha kısa pil süresi, cihazın küçük batarya kapasitesinden kaynaklanıyor.

iPhone 17 serisinin pil performansı, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre farklı alternatifler sunduğunu gösteriyor. Özellikle uzun kullanım süresine ihtiyaç duyanlar için Pro Max öne çıkarken, taşınabilirlik isteyenler için Air modeli tercih edilebilecek seçenekler arasında yer alıyor.

