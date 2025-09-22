Apple'ın En İnce Telefonu iPhone Air Parçalarına Ayrıldı [Video]

Yalnızca 5,6 mm kalınlığıyla kendisine hayran bırakaran iPhone Air parçalarına ayrıldı. YouTube üzerinden paylaşılan video ile birlikte yeni iPhone modelinin içerisindeki kameralara ve diğer parçalara yakından göz atma fırsatı elde edildi. Ayrıca Apple'ın yeni telefonu için tamir edilebilirlik puanı verildi.

iPhone Air'i Tamir Etmek Kolay mı?

iFixit, resmî YouTube kanalı üzerinden iPhone Air'i parçalarına ayırarak ne kadar kolay tamir edilebildiğini test etti. Öncelikle telefonun arka kapağı çıkarıldı. Bir sonraki adımda vidalar söküldü ve donanım parçaları tek tek çıkarılmaya başlandı. Apple'ın yeni telefonu tamir edilebilirlik konusunda 10 üzerinden 7 puan aldı.

Bu puan, telefonun ultra ince yapısına rağmen kolayca tamir edilebildiğini gösteriyor. Telefonun en önemli donanım parçalarından biri olan bataryaya erişimin basit olduğu ve bu sayede batarya değişim işleminin oldukça kolay olduğu belirtildi. Cihazın tasarımı, bu kritik bileşene hızlı ve güvenli şekilde ulaşılmasına olanak tanıyor.

Telefon içerisinde kullanılan vidali ve klipsli yapı, onarım sürecini önemli ölçüde basitleştiriyor. Bu tasarım, parçaların kolayca sökülüp takılmasına yardımcı olduğu için onarımın daha kısa sürede tamamlanmasını sağlıyor. Ayrıca karmaşık ve yapıştırılmış parçalar yerine bu tiür bir mekanizma kullanılması, hata payını düşürüyor.

iPhone Air Özellikleri

Ekran Boyutu: 6.5 İnç

6.5 İnç Ekran Teknolojisi: LTPO Super Retina XDR OLED

LTPO Super Retina XDR OLED Ekran Çözünürlüğü: 1260 x 2736 piksel çözünürlük

1260 x 2736 piksel çözünürlük Ekran Piksel Yoğunluğu: 460 PPI

460 PPI Ekran Koruma Teknolojisi: Ceramic Shield 2

Ceramic Shield 2 Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Apple A19 Pro

Apple A19 Pro Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Arka Kamera: 48 MP Fusion kamera (2x yakınlaştırmalı telefoto kamera özelliğini de içeriyor.)

48 MP Fusion kamera (2x yakınlaştırmalı telefoto kamera özelliğini de içeriyor.) Arka Kamera Video Kaydı: 4K 24/25/30/60/100/120 FPS, 1080p 25/30/60/120/240 FPS

4K 24/25/30/60/100/120 FPS, 1080p 25/30/60/120/240 FPS Ön Kamera: 18 MP geniş açılı kamera

18 MP geniş açılı kamera Ön Kamera Video Kaydı: 4K 24/25/30/60 FPS, 1080p 25/30/60/120 FPS

4K 24/25/30/60 FPS, 1080p 25/30/60/120 FPS Yazılım: iOS 26

iOS 26 Dynamic Island: Destekliyor.

Destekliyor. Apple Intelligence: Destekliyor.

Destekliyor. Ağırlık: 165 gram

165 gram Kalınlık: 5,6 mm

iPhone Air Fiyatı