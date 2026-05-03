Xiaomi'den Fiyat Performans Telefonu Geliyor! İşlemcisi Belli Oldu

Xiaomi, fiyat performans odaklı Civi 6 için geri sayıma geçti. Bugüne dek akıllı telefonla ilgili çok fazla detay ortaya çıkmasa da bu durum kısa bir süre önce değişti. Zira son raporlar modelin işlemci ve ekran özelliklerini gözler önüne seriyor. İşte merak edilen detaylar!

Xiaomi Civi 6 Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,59 inç

6,59 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Arka Kamera: 200 MP ana ve 50 MP periskop telefoto kamera

200 MP ana ve 50 MP periskop telefoto kamera Ön Kamera: 50 MP

50 MP İşlemci: MediaTek Dimensity 8500

Xiaomi Civi 6 İşlemcisi Nasıl Olacak?

Daha önce ortaya çıkan raporlar Xiaomi Civi 6'nın Qualcomm Snapdragon 8 Elite yonga setinden güç alacağını iddia etse de son raporlar bunun tam tersini gösteriyor. Buna göre akıllı telefonda MediaTek'in Dimensity 8500 işlemcisi yer alacak.

Bu işlemci 4 nm üretim teknolojisiyle geliştirildi. Bu da donanımın 5 nm tabanlı yongalara kıyasla daha yüksek hızlarda çalıştığı, daha az güç tükettiği ve aynı zamanda daha az ısındığı şeklinde yorumlanabilir.

Yonga seti halihazırda Redmi Turbo 5 ve POCO X8 Pro gibi akıllı telefonlarda kullanılıyor. Yani orta-üst seviye bir performans sunuyor diyebiliriz. Oyun performansında ise PUBG Mobile'ı 120 FPS ve Genshin Impact'i ise 50-60 FPS arasında çalıştırabiliyor. Yani mobil pazardaki oyunları en ufak bir sorun olmadan akıcı bir şekilde oynatabiliyor.

Xiaomi Civi 6 Ekranı Nasıl Olacak?

Akıllı telefonda 6,59 inç boyutlarında ve 1.5K çözünürlük sunan bir ekran yer alacak. Şu an için yenileme hızı ve panel tipi paylaşılmasa da geçen yıl satışa çıkan Civi 5 Pro'yu göz önüne alarak bazı tahminlerde bulunabiliriz.

Bilindiği üzere modelde 6,55 inçlik 120Hz yenileme hızı ve 1236 x 2750 piksel çözünürlüğü destekleyen AMOLED bir ekran tercih edilmişti. Muhtemelen yeni modelde de 120Hz yenileme hızı ve AMOLED panel teknolojisi karşımıza çıkacak.

Ekran yenileme hızının 120Hz olması 90Hz destekli panellere göre menü geçişlerinde, web sayfası kaydırmalarında ve oyunlarda daha akıcı bir deneyim sunacağı anlamına geliyor. Öte yandan AMOLED teknolojisi sayesinde ise siyah renkleri en gerçekçi tonlarda ve diğer renkleri de gayet akıcı bir şekilde görebileceksiniz.

Xiaomi Civi 6 Kamerası Nasıl Olacak?

Telefon kamera tarafında önemli iyileştirmelerle gelecek. Bilindiği üzere Civi 6 Pro'da 50 megapiksel ana, 50 megapiksel telefoto ve 12 megapiksel ultra geniş açı kameraları bulunuyordu. Yeni modelde ise ana kamera 200 megapiksel çözünürlüğe yükselecek. Telefoto sensörünün çözünürlüğü ise aynı kalacak. Maalesef şu an için ultra geniş açı kamerasıyla ilgili bir detay paylaşılmadı.

Xiaomi Civi 6 Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Şu an için şirketten resmi bir açıklama gelmese de Xiaomi Civi 6'nın mayıs veya haziran aylarında tanıtılabileceği söyleniyor. Bu lansmanla birlikte ürünün tüm teknik özelliklerini, tasarımını ve fiyat etiketini resmi bir şekilde öğrenebileceğiz.

Xiaomi ülkemizde fazlasıyla aktif bir marka. Şirket bu kapsamda Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 15T ve Xiaomi 15T Pro gibi en yeni modellerini satıyor. Fakat geçen yılın mayıs ayında kullanıcılara sunulan Civi 5 Pro ülkemize gelmedi. Bu nedenle yaklaşan Civi 6'nın Türkiye'yi pas geçme ihtimali bulunuyor.

Xiaomi Civi 6 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi Civi 5 Pro, 2.999 yuan (19.830 TL) başlangıç fiyat etiketiyle satışa çıktı. Civi 6'nın kamera başta olmak üzere birçok alanda bu modelden daha iyi olacağını göz önüne aldığımızda muhtemelen 3.199 yuan (21.155 TL) seviyesidne bir fiyata sahip olacağını söyleyebiliriz. Bu da ülkemizdeki vergileri dahil ettiğimizde 43.000 TL'ye denk geliyor.

Editörün Yorumu

Xiaomi Civi 6 ile ilgili son sızıntılar özellikle kamera tarafında beni heyecanlandırdı. Yani Civi 5 Pro'daki 50 megapiksellik ana kameranın Civi 6 ile birlikte 200 megapiksele çıkacak olması kamera deneyimini büyük ölçüde artıracak diye düşünüyorum. Bununla birlikte şahsen işlemcisinin de oldukça güçlü olduğunu söyleyebilirim.