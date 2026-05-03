Apple Sessiz Sedasız Kaldırdı: Mac mini’de 256 GB Dönemi Bitti

Apple, küçük ama güçlü olmasıyla öne çıkan masaüstü bilgisayarı Mac mini için dikkat çeken bir değişiklik yaptı. Şirket, uzun süredir giriş seviyesi olarak sunduğu 256 GB depolama seçeneğini hem küresel pazarda hem de Türkiye’de kaldırdı. Peki Mac mini 512 GB fiyatı ne kadar?

Yeni Mac mini Başlangıç Fiyatı Ne Kadar Oldu?

Apple, M4 işlemci Mac mini modelinde uzun süredir başlangıç seçeneği olarak 256 GB depolama sunuyordu ve bu seçenek, 37 bin 999 TL'ye satılıyordu. Ancak 256 GB seçeneğinin kaldırılmasıyla birlikte artık en düşük depolama kapasitesi 512 GB oldu. Böylece Mac mini’nin başlangıç fiyatı da 50 bin 499 TL seviyesine yükseldi.

Bu durum ilk bakışta bir zam gibi görünebilir ancak aslında öyle değil. Çünkü 512 GB depolama seçeneğinin fiyatında herhangi bir artış yapılmadı. Sadece 256 GB’lık model satıştan kaldırıldı. Dolayısıyla başlangıç fiyatının yükselmesi doğrudan bir zamdan kaynaklı değil. Ki fiyat artmış gibi görünse de sunulan depolama alanı da iki katına çıkmış durumda.

Apple, Neden 256 GB Seçeneğini Kaldırdı?

Apple’ın 256 GB seçeneğini kaldırmasının arkasında iki temel neden olduğunu düşünüyoruz. Bunlardan ilki kullanıcıları 256 GB yerine 512 GB seçeneğine yönlendirerek daha yüksek fiyatlı modeller satın almaya teşvik etmek. Bu sayede şirket, satış gelirini artırmayı hedefliyor. Bilindiği üzere daha yüksek fiyatlı ürünlerin kâr marjı da genellikle daha yüksek oluyor.

İkinci neden ise tedarik tarafında yaşanan sıkıntılar olabilir. Şirket, kısa süre önce yatırımcılara yaptığı açıklamada yapay zekâ alanındaki hızlı gelişmeler nedeniyle azalan donanım arzının Mac mini ve Mac Studio tedariğini olumsuz etkilediğini belirtmişti.

Bu durum, özellikle bellek başta olmak üzere bazı bileşenlerin maliyetini artırıyor. Apple ise maliyetler yükselse bile doğrudan zam yapmaktan kaçınmaya çalışıyor. Tabii bu durumda elde ettiği kâr marjından feragat ediyor.

Editörün Yorumu

Apple’ın 256 GB seçeneğini kaldırmasını pek şaşırtıcı bulmadım. Çünkü bu durum sadece Apple’a özgü değil. Diğer teknoloji markaları da artan donanım maliyetleri nedeniyle daha düşük fiyatlı ürünlerden eskisi kadar kâr elde edemiyor. Nitekim bugüne kadar birçok şirket benzer adımlar atmış durumda. Umarım donanım tarafındaki tedarik sorunları en kısa sürede çözülür. Ancak sektör kaynaklarına göre bunun önümüzdeki birkaç ay içinde gerçekleşmesi maalesef pek mümkün görünmüyor.