iPhone 17 Pro'nun Gizli Kamerası Ortaya Çıktı! Tasarım Dikkat Çekti

Apple, yeni nesil iPhone 17 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Önümüzdeki ay tanıtılması beklenen iPhone 17 serisi için yeni bir sızıntı yapıldı. Bilindiği üzere bu telefonlara dair detaylar, lansman öncesinde çok gizli tutuluyordu. Ancak kılıf üreticileri, telefona uygun aksesuar üretimine tanıtım öncesinde başlamak durumunda. Bu doğrultuda, akıllı telefon aksesuarları üreten bir firmanın yeni tasarımı, Apple'ın iPhone 17 Pro için geliştirdiği arka kamera düzenini ortaya çıkarmış oldu.

iPhone 17 Pro Kılıfı Kamera Detaylarını Gösterdi

Yapılan paylaşıma göre, iPhone 17 Pro'nun arka yüzeyinde yer alan kamera adası yeniden tasarlandı. Yeni kamera çıkıntısı, cihazın üst kısmında daha belirgin bir yükselti olarak kendini gösteriyor. Kamera modülünün çevresinde ekstra bir çıkıntı var. Özel işlev butonu için de bir yer ayrılmış. Apple iPhone 17 Pro kamera tasarımı sızıntısını aşağıdan inceleyebilirsiniz:

iPhone 17 Pro Beklenen Özellikler

Henüz lansman tarihi netleşmeyen iPhone 17 Pro için doğrulanmış teknik bilgiler de bulunmuyor. Ancak şimdiye kadar yapılan sızıntılar ve piyasadaki beklentilerden yola çıkarak, iPhone 17 Pro'da yer alacak özelliklerin şunlar olabileceğini söyleyebiliriz: