Apple Gözünü Karattı: Yeni iPhone 17 Pro Max 12 GB RAM'e Sahip Olacak!

Apple'ın geçtiğimiz eylül ayında iPhone 16 serisini tanıtmasının ardından artık tüm gözler iPhone 17 serisine çevrildi. Yeni seri hakkında ortaya atılan son iddia ise amiral gemisi modeli iPhone 17 Pro Max hakkında. Söylentilere göre yeni cihaz Apple'ın 12 GB RAM'a sahip ilk akıllı telefonu olacak. Detaylar haberde.

iPhone 17 Pro Max, Apple Intelligence Özellikleri İçin 12 GB RAM Kapasitesine Sahip Olacak

2025 yılında piyasaya sürülecek yeni iPhone serisi henüz tanıtımına daha aylar varken teknoloji dünyasında konuluşmaya başlandı. Gelen son bilgilere göre Apple, serinin en üst düzey modeli iPhone 17 Pro Max'in RAM kapasitesinde önemli bir artışa gidecek. Buna göre iPhone 17 Pro Max 12 GB'lık RAM kapasitesi ile birlikte gelecek.

Sektörel kaynaklardan aktarılanlara göre, ABD merkezli teknoloji devi Apple Intelligence adı altında topladığı üretken yapay zeka özelliklerinin daha iyi performansta çalışması amacıyla serinin amiral gemisinde harici bellek kapasitesini artıracak. İlginç olan ise firma 12 GB'lık RAM kapasitesini yalnızca Pro Max modelinde tercih edilecek. Yani Pro modeli başta olmak üzere serideki diğer cihazlar eski kapasiteleriyle piyasaya sürülecek.

Öte yandan Apple'ın iPhone 17 Pro Max için tedarik etmek istediği RAM belleklerinin üretim hattında çeşitli sorunlarla karşı karşıya olduğu söyleniyor. İddialara göre tedarikçi şirket olarak anlaşılan Samsung, Apple'ın talep ettiği kadar bellek adenini 2025'in eylül ayına kadar üretemeyebilir. Bu da Apple'ın ilk etapta sınırlı sayıda Pro Max modelini satışa sunabileceği anlamına geliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce 12 GB'lık RAM kapasitesi iPhone 17 Pro Max için yeterli olacak mı? Yorumlarda buluşalım...