iPhone 17 Pro Max İçin Kritik İddia! Daha Kalın Olacak

Apple, her yeni modelinde daha yüksek batarya kapasitesi sunmaya çalışıyor. Eylül ayında duyurulması beklenen iPhone 17 Pro Max için de çalışmalar gerçekleştiren firma, bunun yanında inceliğe de önem veriyor. Ancak son gelen bilgilere göre şirket, bu sefer incelikten vazgeçecek.

iPhone 17 Pro Max, Daha Büyük Batarya ile Gelebilir

Apple, iPhone modellerinde incelik ve hafifliğe önem veriyor. Son yıllarda ise batarya ömrünü artırmak için bazı fiziksel değişiklikler yapıyor. iPhone 15 Pro Max’ten itibaren batarya kapasitesini sürekli artıran şirketin iPhone 17 Pro Max’te de benzer bir strateji izleyeceği söyleniyor.

Akıllı telefon dünyasının güvenilir sızıntı kaynaklarından Ice Universe tarafından paylaşılan bilgilere göre iPhone 17 Pro Max, 8.725 mm kalınlıkta olacak. Buna göre iPhone 16 Pro Max’e kıyasla yaklaşık yüzde 5 daha kalın olacağını söyleyebiliriz.

Yeni modelin selefine kıyasla neden daha kalın olacağına dair kesin bir bilgi yok ancak Apple'ın batarya kapasitesini yükseltmek için incelikten ödün vereceği iddia ediliyor. Dahası, firmanın silikon-karbon batarya teknolojisine geçiş yapmayı planladığı biliniyor. Bu geçişle birlikte daha uzun ömürlü pil sunacak.

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