iPhone 17 Pro ve Pro Max Modellerinin Kamera Özellikleri Ortaya Çıktı!

Apple'ın bu yıl piyasaya süreceği yeni iPhone 17 akıllı telefon serisi, henüz tanıtılmasına aylar varken teknoloji gündemini meşgul etmeye başladı. Birkaç haftadır bam başka bir kamera tasarımı ile geleceği konuşulan Pro modellerinin kamera özellikleri de kısa bir süre önce ortaya çıktı.

Şirkete yakınlığı ile bilinen bazı kaynaklar, yeni iPhone 17 Pro ve Pro Max modellerinin kamera performansına ait bazı bilgileri internete sızdırdı. Gelin şimdi hep beraber bu iki telefonun ortaya çıkan optik yeteneklerine bir göz atalım.

iPhone 17 Pro ve Pro Max Kamera Özellikleri

Aktarılanlara göre yeni serinin Pro modelleri, ön kamera olarak 24 MP çözünürlüğünde bir selfie sensörüyle birlikte gelecek. Cihazların telefona yatay şekilde dizileceği söylenen arka kamera takımı ise 48 MP çözünürlüklü ana kamera, ultra geniş açı sensört ve periskop telefoto lensten oluşacak.

Yeni Pro modelleri, bu arka kamera takımı ile birlikte bir süredir beklenen 5 kat optik zoom desteğine sahip olacak. Bu yenilikle beraber ana kameranın sensör boyutunu bir miktar küçültmeye karar veren Apple, telefoto lensin çözünürlüğünde ise iyileştirme yapmayı hedefliyor.

Bu bilgiler dışında yeni iPhone 17 Pro ve Pro Max'in kamera tarafında başka bir değişikliğe sahip olmayacağı söyleniyor. Bu durumda yeni serinin selefi iPhone 16'ya kıyasla kamera yeniliklerinin sınırlı kalabileceğini söyleyebiliriz. Öte yandan Google Pixel serisine benzer bir kamera tasarımıyla geleceği söylenen telefonlar, yeni görünümü sayesinde kamera tarafında da dikkat çekmeyi başaracaktır.

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