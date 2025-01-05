iPhone 17 Pro'nun Sahip Olacağı Söylenen Arka Kamera Tasarımı Ortaya Çıktı!

ABD merkezli teknoloji devi Apple, 2024'ün eylül ayında piyasaya sürdüğü iPhone 16 serisinden pek de umduğunu bulamadı. Şirket, beklentileri karşılayamayan iPhone 16 modellerinin ardından bu sene piyasaya süreceği iPhone 17 serisi için sıkı bir çalışma yürütüyor.

Aktarılanlara göre firma, yeni cihazlarıyla birlikte telefonlarının teknik özelliklerinin yanı sıra tasarım alanında da önemli değişiklere gidecek. Söz konusu tasarım değişikliğinin özellikle kamera alanında fark edileceği ise bir süredir konuşuluyor. Hal böyle olunca pek çok farklı kamera tasarımı gündemde kendine yer bulmaya başladı. Bunlardan sonuncusunun ise hayli ilginç olduğunu söyleyebiliriz.

iPhone 17 Pro İçin Oluşturulan Üçgen Kamera Tasarımı Alay Konusu Oldu

Hatırlarsanız, geçtiğimiz haftalarda Apple'ın yeni iPhone 17 modellerinde bambaşka bir arka kamera tasarımı tercih edebileceğinden sizlere bahsetmiştik. O sıralar yeni kamera adasının Google'ın Pixel serisinde gördüğümüz yatay ve çıkıntılı bir yapıda olacağı söyleniyordu. Bu düşüncenin ardından yeni bir arka kamera modülü daha sosyal medyada paylaşıldı.

Apple'ın iPhone 17 Pro'da üçgen kamera dizilimini koruyacağı, ancak aynı zamanda bahsi geçen Pixel modülüne de benzeyecek bir tasarım hazırladığı iddiaları üzerine hazırlanan yeni konspet görseller, söz konusu iddiaların ilginçliğini ortaya koyacak cinsten. Pek çok kişi tarafından pek de estetik görünmeyen bu tasarım, üçgen bir şekil almış kamera adasının, flaş ışığı ile birlikte telefonun tüm genişliği boyunca devam eden bir çıkıntıya sahip olacağını gösteriyor.

Söz konusu tasarım konspetinin resmi olmadığını belirtelim. Bunlar, Apple'ın yeni cihazlarının tasarımında değişikliğe gideceğine dair ortaya atılan iddiaların ardından hazırlanmış görsellerden yalnızca bir tanesi. İlerleyen aylarda yeni iPhone 17 serisinin görünümü ile ilgili daha nihai bilgiler edinmeyi umuyoruz.

Peki siz iPhone 17 Pro için oluşturulan kamera tasarımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz...