Ortalık Ayağa Kalktı: iPhone 17 Kuyrukları Kilometreleri Buldu!

Geçtiğimiz haftalarda Apple “Awe-Dropping” etkinliğinde yeni iPhone 17 ailesini tanıttı. iPhone 17, 17 Pro ailesi ve iPhone Air modellerinin tanıtıldığı etkinliğin ardından herkes merakla yeni telefonların satışa sunulacağı günü bekledi. Bugün itibariyle yeni iPhone modelleri Türkiye'de ve dünyada satışa çıktı. Satış noktalarında kelimenin tam anlamıyla izdiham yaşandı. İşte konuyla ilgili detaylar...

Tüp Kuyruğu Değil: iPhone 17 Kuyruğu!

Apple’ın yeni amiral gemisi iPhone 17’nin satışa çıkmasıyla birlikte hem Hindistan’da hem de Türkiye’de dikkat çekici sahneler yaşandı. Teknoloji meraklıları cihazı ilk alanlardan biri olabilmek için mağazaların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Yaşanan yoğunluk, bazı bölgelerde zaman zaman gerginliklere de yol açtı. Hindistan'daki kuyrukta büyük bir izdiham yaşandı.

Hindistan'da bir teknoloji mağazasındaki iPhone 17 kuyruğunda kavga çıktı.pic.twitter.com/FPUJs4wZYr — Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) September 19, 2025

Hindistan’ın Mumbai kentindeki Apple mağazasında yüzlerce kişi gece yarısından itibaren sıraya girdi. Sabah saatlerine doğru kalabalığın artmasıyla birlikte izdiham yaşandı ve bekleyenler arasında tartışmalar çıktı. Görgü tanıklarının aktardığına göre birkaç kişinin birbirine fiziksel müdahalede bulunması üzerine güvenlik görevlileri devreye girdi. Olay kısa sürede kontrol altına alınsa da iPhone 17’nin ülkedeki yoğun talebi gözler önüne serilmiş oldu.

Benzer görüntüler Türkiye’de de ortaya çıktı. Resmî satış noktalarının önünde sabahın erken saatlerinden itibaren yüzlerce kişi sıraya girerken bazı kullanıcılar geceyi mağaza önünde geçirmeyi tercih etti. Özellikle İstanbul’daki satış noktalarında kuyruklar sokaklara taşarken, bariyerler ve güvenlik görevlileriyle düzen sağlanmaya çalışıldı. İyi haber Türkiye'deki kuyruklarda Hindistan'daki kuyrukların aksine herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

iPhone 17 Türkiye Fiyat Listesi

Türkiye'de bugün satışa çıkan iPhone 17 serisinin baz modeli yani iPhone 17 256 GB versiyonu 77 bin 999 TL fiyat etiketine sahip. iPhone 17 serisi fiyat listesini görüntülemek için buraya tıklayınız.

iPhone 17 serisini haberimizde bahsettiğimiz kuyruklara girmeden kolayca satın almak isterseniz buraya tıklayınız.