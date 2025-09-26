iPhone 17’ler Bu Kez Şebeke Sorunuyla Gündemde!

Apple'ın iPhone 17 ve iPhone 17 Pro modelleri yoğun talep nedeniyle e-ticaret sitelerinden fiziksel mağazalara kadar neredeyse her yerde tükendi. Her yıl yeni iPhone'lar piyasaya sürüldüğünde bu stok problemi ortaya çıkıyor ancak bu yıl teknoloji devinin başka sorunları da var.

ScratchGate adı verilen iPhone 17 Pro’daki çizilme sorunu bu sorunların başında gelirken bazı kullanıcılar zaman zaman kamera ve Wi-Fi problemleri yaşadıklarını bildiriyor. Tüm bu sorunlara iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max sahiplerinden bir kısmının ABD'deki GSM operatörleri ile sorun yaşaması eklendi.

iPhone 17 Şebeke Kesilme Sorunu Kimleri Etkiliyor?

Reddit'te başlık açan birçok kullanıcı telefonlarının kısa süreli olarak "Şebeke Yok" uyarısı verdiğini ve bu nedenle hem telefon görüşmelerinin hem de internet bağlantılarının sıkça koptuğu belirtiyor. Tabii bağlantı kopsa da telefon bir süre sonra tekrar ağa bağlanıyor.

Şu an için herkes bu sorunun bir yazılım güncellemesi ile giderilebileceğini düşünüyor. AT&T, T-Mobile ve Verizon gibi farklı operatörlerde aynı problemin yaşanması, bunun tek bir şebekeye bağlı olmadığını gösteriyor. PhoneArena’nın yaptığı bir ankette kullanıcıların yüzde 50’den azının bağlantı kopması yaşadığı ortaya çıktı.

Reddit kullanıcısı SubstantialBaker128, “Apple’ın kıdemli bir danışmanı ile görüştüm, iPhone 17’nin hücresel sinyallerle ilgili sorunları olduğunu doğruladı” dedi. Üç büyük operatörden eSIM kullanan kullanıcı, sinyalin bir anda 5G seviyesinden tamamen kaybolduğunu, görüşme ve mesajların kesildiğini belirtti. Apple’ın hatayı düzeltmek için çalıştığı, ancak çözüm için bir tarih vermediği bildirildi.

Başka bir kullanıcı Apple destek ekibinin en iyi çözümün cihaz değişimi olduğunu söylediğini aktardı. Testlerde donanım sorunu görünmese de, “Son derece sinir bozucu. Arabada müzik dinlerken aniden sıfır sinyal, SOS modu… 15–30 saniye sonra önce LTE sonra 5G geri geliyor” sözleriyle durumu anlattı. Better-Patient-223 adlı kullanıcı ise Apple’ın ağ yapılandırması yaptığı ve 24 saat sonra bağlantının stabil olacağı bilgisini paylaştı.

iPhone 17 modelleri, özellikle Pro versiyonları, geliştirilmiş hücresel bağlantı vaat ediyor. Arka kamera plakasına entegre anten ve Qualcomm Snapdragon X80 modem bu amaca hizmet ediyor. Ancak ABD’de satılan modeller yalnızca eSIM destekli; Avrupa’daki bir kullanıcı da eSIM ile benzer sorunlar yaşadığını bildirdi. Sadece iPhone Air’de Apple’ın kendi tasarımı C1X modem bulunuyor.

Bağlantı problemi yaşayan kullanıcılar, geçici çözüm olarak telefonu yeniden başlatmayı deneyebilir ve Apple Destek ile iletişime geçebilir. En kötü senaryoda cihazı iade etmek gerekebilir. Bazı kullanıcılar iOS 26 Beta 1'e geçtiklerinde sorunun çözüldüğünü söylese de, bu güncellemenin kesin bir çözüm olmadığı da belirtiliyor. İlginç bir şekilde iPhone Air modelleri bu sorunlardan etkilenmiyor.