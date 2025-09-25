En İyi Kameralı Telefonlar Sıralaması Güncellendi! iPhone 17 Pro Kaçıncı?

Apple, geçtiğimiz haftalarda düzenlediği etkinlikte yeni iPhone 17 serisini akıllı telefon dünyaısnın karşısına çıkardı. Bu seride en dikkat çeken modellerden biri de iPhone 17 Pro oldu. Pro Max'e kıyasla daha küçük ama güçlü olan bu cihaz, en iyi kameraya sahip akıllı telefonlar sıralamasına girdi. Peki testler sonucunda kaç puan aldı?

iPhone 17 Pro, En İyi Kameraya Sahip Akıllı Telefonlar Sıralamasına Girdi

Akıllı telefon modellerinin kamera, ekran, batarya ve ses performanslarını birçok açıdan test eden DXOMARK, en iyi kameraya sahip telefonlar sıralamasını güncelledi. iPhone 17 Pro, 168 puanla üçüncü sıraya adını yazdırdı. Cihazın 48 MP geniş açı, 48 MP ultra geniş açı ve 48 MP telefoto kameralara sahip olduğunu belirtelim.

Öte yandan iPhone 17 serisinin diğer modelleri henüz sıralamaya girmiş değil. Ancak önümüzdeki günlerde listeye eklenmeleri bekleniyor. Hangi konumda yer alacaklarını hep birlikte göreceğiz. Sıralamalara gelirsek listenin zirvesinde Huawei Pura 80 Ultra bulunuyor. Onu Oppo Find X8 Ultra takip ederken, üçüncü sırada iPhone 17 Pro yer alıyor. Dördüncü sırada vivo X200 Ultra, beşinci sırada ise Google Pixel 10 Pro XL var. Listenin tamamını aşağıda görebilirsiniz.

En iyi kameraya sahip akıllı telefonlar şu şekilde sıralandı: