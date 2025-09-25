En İyi Kameralı Telefonlar Sıralaması Güncellendi! iPhone 17 Pro Kaçıncı?

Apple'ın yakın zamanda tanıttığı iPhone 17 Pro, kamera performans testine girdi. Model, en iyi kameraya sahip akıllı telefonlar sıralamasına dahil oldu.

Emir Yasin Bolat
⚡ Önemli Bilgiler

  • Apple'ın 9 Eylül'de tanıttığı iPhone 17 Pro, en iyi kameralı akıllı telefonlar sıralamasına girdi.
  • iPhone 17 Pro kamerası DXOMARK testlerinde 168 puan aldı.

Apple, geçtiğimiz haftalarda düzenlediği etkinlikte yeni iPhone 17 serisini akıllı telefon dünyaısnın karşısına çıkardı. Bu seride en dikkat çeken modellerden biri de iPhone 17 Pro oldu. Pro Max'e kıyasla daha küçük ama güçlü olan bu cihaz, en iyi kameraya sahip akıllı telefonlar sıralamasına girdi. Peki testler sonucunda kaç puan aldı?

iPhone 17 Pro, En İyi Kameraya Sahip Akıllı Telefonlar Sıralamasına Girdi

Akıllı telefon modellerinin kamera, ekran, batarya ve ses performanslarını birçok açıdan test eden DXOMARK, en iyi kameraya sahip telefonlar sıralamasını güncelledi. iPhone 17 Pro, 168 puanla üçüncü sıraya adını yazdırdı. Cihazın 48 MP geniş açı, 48 MP ultra geniş açı ve 48 MP telefoto kameralara sahip olduğunu belirtelim.

Öte yandan iPhone 17 serisinin diğer modelleri henüz sıralamaya girmiş değil. Ancak önümüzdeki günlerde listeye eklenmeleri bekleniyor. Hangi konumda yer alacaklarını hep birlikte göreceğiz. Sıralamalara gelirsek listenin zirvesinde Huawei Pura 80 Ultra bulunuyor. Onu Oppo Find X8 Ultra takip ederken, üçüncü sırada iPhone 17 Pro yer alıyor. Dördüncü sırada vivo X200 Ultra, beşinci sırada ise Google Pixel 10 Pro XL var. Listenin tamamını aşağıda görebilirsiniz.

En iyi kameraya sahip akıllı telefonlar şu şekilde sıralandı:

Sıra Model Kamera Puanı
1 Huawei Pura 80 Ultra 175
2 Oppo Find X8 Ultra 169
3 Apple iPhone 17 Pro 168
4 vivo X200 Ultra 167
5 Google Pixel 10 Pro XL 163
= Huawei Pura 70 Ultra 163
7 Apple iPhone 16 Pro Max 161
8 Google Pixel 9 Pro XL 160
9 Xiaomi 15 Ultra 159
10 Honor Magic6 Pro 158
11 Apple iPhone 16 Pro 157
= Huawei Mate 60 Pro+ 157
= Oppo Find X8 Pro 157
= Oppo Find X7 Ultra 157
15 Huawei P60 Pro 156
16 Apple iPhone 15 Pro Max 154
= Apple iPhone 15 Pro 154
18 Google Pixel 8 Pro 153
= Oppo Find X6 Pro 153
20 Honor Magic5 Pro 152

